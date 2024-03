Annalisa: dopo la versione in francese arriva il remix di “Sinceramente” by Bob Sinclair

“Sinceramente“, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024 da Annalisa, si prepara a vivere una nuova vita grazie alla versione remix realizzata da Bob Sinclair.

Scritta dalla stessa Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Zef, quest’ultimi due sono anche produttori del pezzo, “Sinceramente” è valsa ad Annalisa il terzo posto al Festival (il secondo della sua carriera) ed è tra i brani di maggior successo della kermesse grazie a oltre 43 milioni di stream su Spotify, il podio della classifica radio EarOne e una certificazione doppio disco di platino.

Nei giorni scorsi il brano è stato lanciato anche in una versione italo francese in duetto con Olivia Stone.

ANNALISA Sinceramente remix con Bob Sinclair

Bob Sinclair e Annalisa hanno postato nelle scorse ore sulle rispettive pagine social un video che li vede insieme in studio al lavoro su “Sinceramente Remix“-

Nel video Annalisa entra nello studio del celebre Dj per fargli ascoltare il brano. “I love this song! That’s the remix for the queen!” sono le parole pronunciate da Bob Sinclair che ovviamente ha accettato di realizzare questa nuova versione della hit più radiofonica lanciata a Sanremo 2024.

Al momento non è ancora stato svelato la data in cui Warner Music Italy lancerà “Sinceramente Remix“.