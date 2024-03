Annalisa annuncia l’uscita di “Sinceramente – French Version” con Olivia Stone

Con un post social Annalisa ha annunciato l’uscita della versione francese di “Sinceramente” con Olivia Stone, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da domani, venerdì 22 marzo.

In gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, il brano – nella sua versione originale – conta attualmente oltre 40 milioni di stream su Spotify e, dopo essere stato certificato doppio disco di platino, è ora è pronto a conquistare il pubblico francofono con questa nuova versione in lingua francese, che vede Annalisa per la prima volta al fianco di Olivia Stone.

ANNALISA, “SINCERAMENTE – FRENCH VERSION” CON OLIVIA STONE

Chi è Olivia Stone? Nata in Belgio da madre americana e padre belga, Olivia ha sempre cantato. Inoltre, fin dall’adolescenza, ha scritto e composto le sue canzoni, influenzata dalle grandi artiste pop dei nostri giorni: da Taylor Swift a Dua Lipa, passando per Mahalia.

Il suo è un pop malinconico dalle sonorità urban, groovy e intime, con il quale proverà a conquistare anche il pubblico italiano.

Nel mentre, la cantautrice vanta già oltre 11 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Solitaire” con poco più di 333 mila stream. Segue “Tomber dans le flou” con quasi 175 mila stream.