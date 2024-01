Annalisa chiude l’anno più importante della sua carriera con un nuovo record

“Bellissima“, singolo lanciato a settembre 2022 da Annalisa, è stato il primo tassello di quello che si è poi rivelato l’anno discograficamente, e non solo, più importante della carriera della cantautrice pop.

Quella canzone, di cui anticipammo titolo e uscita (magari portandole anche un po’ fortuna, vedi qui), è stato il primo tassello di un lavoro congiunto della cantautrice insieme agli autori Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che, grazie anche alla alla manager della cantante, Sunshine Pegoiani di Evento Musica, e a Stefano Clessi, di Ecletic Music Group, ha ridefinito il sound e il mondo musicale di Annalisa traghettandola da un pop contaminato, ma forse senza una chiara direzione, ad un pop che la rende unica è riconoscibile.

Un lavoro partito con la Warner Music, etichetta discografica di Annalisa fin dagli esordi, che con la direzione di Marco Alboni prevedeva come secondo tassello il lancio di “Mon amour“, lancio che è arrivato subito la chiusura di Sanremo e con una nuova dirigenza a lavorare al progetto.

Dirigenza che ha avuto un ruolo determinante nell’affermazione della cantante. “Bellissima” infatti, nonostante a nostro avviso sia il brano più importante della carriera di Annalisa ad oggi non arrivò mai alla numero #1 delle radio e delle vendite.

Un traguardo che l’artista è riuscita a raggiungere grazie a questo nuovo corso proprio con “Mon amour“, prima canzone di Annalisa a raggiungere la vetta dell’Airplay radiofonico (dove ha stazionato per quattro settimane non consecutive).

Sono altri due però le prime posizioni raggiunte per la prima volta dalla cantante nella sua carriera. “Mon amour” in vetta alla classifica vendita singoli (“Bellissima” si fermo alla #7 e la sanremese “Il mondo prima di te” arrivò alla #3) e “E poi siamo finiti nel vortice” primo disco in carriera a conquistare la vetta della classifica album FIMI.

Dopo questo triplo numero #1 per Annalisa sono arrivate una soddisfazione dietro l’altra. Tralasciando la vita privata (la cantante si è sposata a luglio scorso con Francesco Muglia) Nali, così la chiamano i fan, si è esibita per la prima volta al Forum di Assago, ha annunciato il primo tour nei palasport previsto per il 2024 (qui le date) e ha totalizzato nel corso dell’anno oltre 1.000.000 di copie certificate raggiungendo quattro dischi di platino sia con “Bellissima” che con “Mon amour” per un totale, nel 2023, di 11 dischi di platino e due dischi d’oro.

A questi risultati si sommano anche:

Primo e secondo posto nella classifica dei brani più utilizzati su TikTok in Italia

Unica donna solista presente nella classifica FIMI singoli per più di un anno

tra le 100 donne italiane di successo inserite nella lista di Forbes Italia

primo singolo in radio raggiunto con il primo estratto ufficiale dall’album, “ Ragazza sola “, e secondo posto con il singolo “ Euforia “.

E, con la pubblicazione dell’ultima classifica di vendite FIMI del 2023, si aggiunge un ulteriore record. Annalisa è stata infatti l’unica donna a stazionare nella Top 10 album FIMI con un disco per dieci settimane.

E il 2024? Si aprirà con il ritorno al Festival di Sanremo con un brano letteralmente ipnotico, “Sinceramente“, e poi a seguire il tour nei Palasport. E non è escluso che arrivi anche un docufilm sulla sua carriera.