In attesa di Sanremo 2024 continua il successo, anche live, di Annalisa

Annalisa tour 2024, continua il momento positivo, anche live, dell’artista femminile di maggior successo del 2023 (oltre 1.325.000 copie certificate nel 2023). Arrivano infatti nuovi sold out in calendario per le date in programma da Aprile 2024.

In tour Annalisa porterà i suoi successi tra cui le sue ultime hit, “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ai brani dell’album certificato con il disco d’oro proprio questa settimana, “Eppure siamo finiti nel vortice“.

Spazio ovviamente ai successi pubblicati in passato dalla cantante oltre al brano che verrà presentato al Festival di Sanremo 2024, manifestazione a cui Annalisa prenderà parte per la sesta volta. La prima fu infatti nel 2013 e, a seguire, nel 2015, nel 2016, nel 2018 e nel 2021.

Un ritorno che si aggiunge alle tantissime soddisfazioni di questo 2023, un anno che l’ha vista diventare la regina delle radio (otto volte prima con tre canzoni diverse), conquistare il primato di unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk per più di anno, essere inserita da Forbes Italia nella classifica delle 100 donne italiane di successo e mandare sold out il suo primo live al Forum di Assago.

Insomma un 2023 da incorniciare in vista di un 2024 che, oltre a Sanremo, la vedrà tornare live sui palchi dei palasport italiani.

ANNALISA tour 2024

Mancano ancora quattro mesi all’inizio del Tour 2024 ma si aggiunge una nuova data e un cambio di location. Il calendario si arricchisce infatti con un secondo appuntamento a Milano mentre la data di Padova prevista al Gran Teatro Geox viene spostata alla Kioene Arena per soddisfare la grande richiesta di biglietti.

Qui a seguire il calendario del tour organizzato da Friends & Partners aggiornato.

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Palaolimpico –

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

24 aprile 2024 @PADOVA – Kione Arena– CAMBIO VENUE E NUOVA DATA

29 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago) – NUOVA DATA

