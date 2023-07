Annalisa, in attesa del nuovo disco, supera 2 milioni di copie certificate

A settembre 2023 Annalisa coronerà un anno di quelli da incorniciare con l’uscita del nuovo album, E poi siamo finiti nel vortice. Al tempo stesso si chiuderà, e al tempo stesso riaprirà subito, un cerchio iniziato lo scorso settembre con l’uscita della super hit Bellissima. Ed è proprio in attesa del nuovo disco la cantautrice raggiunge un risultato importante nella sua carriera iniziata nel 2001 ma esplosa grazie ad Amici di Maria De Filippi nel 2010.

Con Bellissima Annalisa ha finalmente trovato la sua strada in un pop moderno, fresco, con testi semplici ma che arrivano al punto e che mettono in risaltò femminilità e anche un po’ di trasgressione ispirandosi alle grandi del passato, da Nada a Patty Pravo passando per Marcella Bella.

Un percorso passato attraverso un’altra hit, Mon amour, e un brano per l’estate con Fedez e Articolo 31, Disco paradise, e che che troverà il suo climax il prossimo autunno con l’album E poi siamo finiti nel vortice in uscita per Warner Music Italy.

Il tutto è coronato dal primo tour nei palasport italiani dell’artista in partenza ad aprile 2024. Probabilmente dopo il ritorno in gara al Festival di Sanremo su richiesta dello stesso Amadeus che, smentiamo una volta per tutte questa voce di corridoio, non ha mai scartato Bellissima dal Festival in quanto questa canzone non gli è mai stata presentata.

