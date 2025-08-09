9 Agosto 2025
Anna porta Cecilia, sua piccola fan, sul palco e commuove Catania e il web

Dal palco di Villa Bellini, un incontro che ha trasformato il VB Tour in un abbraccio collettivo di amore e speranza

Ci sono momenti, durante un concerto, che vanno oltre la musica. Il 7 agosto a Catania, Anna ha regalato al pubblico del suo VB Tour uno di quei frammenti destinati a restare nella memoria di chi c’era. Un momento in cui le canzoni si sono fermate, lasciando spazio alle parole, alle emozioni e a una storia di forza e speranza.

Verso la fine dello show a Villa Bellini, l’artista ha preso il microfono e, con la voce rotta dall’emozione, ha parlato di Cecilia, una sua piccola fan “baddie” di pochissimi anni che ha affrontato un delicato trapianto di midollo. La storia di Cecilia è diventata virale sui social, dove condivide il suo percorso di guarigione, conquistando il cuore di migliaia di persone.

Anna e Cecilia si erano già incontrate lo scorso anno, in una visita a sorpresa diventata un video amatissimo su TikTok: la piccola era nella sua stanza, ballando sulle note di Hello Kitty, quando Anna era entrata a sorpresa con un peluche di Hello Kitty in mano, stringendola in un abbraccio che aveva commosso il web.

A Catania, Anna ha voluto raccontare come quell’incontro le abbia ricordato che la musica non è fatta solo di streaming, dischi di platino e sold out, ma soprattutto di connessioni umane.

Stasera è presente una persona per me veramente tanto importante – ha detto al pubblico – una persona che, per la sua età, ha affrontato problemi molto più grandi di lei, come solo una vera baddie può fare. Non voglio piangere… questa persona mi ha insegnato tantissimo e quando mi ha detto che le ho dato forza con la mia musica, mi ha fatto capire che tutto questo ha uno scopo che va oltre i numeri“.

A quel punto, tra gli applausi, Cecilia è salita sul palco. “Ceci, facciamo Hello Kitty insieme… Questa te la dedico amore mio… Catania, facciamo casino per una che ha venti volte le palle più di me” ha urlato Anna, prima di iniziare a cantare con lei. La piccola, scatenata e sorridente, ha trasformato il brano in un inno di vita e gioia, in un abbraccio collettivo tra artista, pubblico e una storia che ha commosso tutta la città.

 

