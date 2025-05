Anice: l’EP d’esordio “Fango” è un racconto di liberazione

Anice pubblica il suo primo EP, dal titolo Fango (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Il disco, su tutte le piattaforme digitali dal 30 maggio 2025 e già disponibile in pre-save, è un profondo viaggio emotivo di liberazione.

L’artista afferma: “Con questo progetto mi scrollo di dosso le situazioni che in passato mi hanno fatto soffrire: esco dal mio “fango” personale”. L’EP è composto da 7 tracce; ognuna di esse è una piccola storia che si intreccia con quella successiva. In questo modo, la tracklist dà vita a un racconto ricco di sfumature. In Fango, Anice parla di sé, di relazioni complicate, di distanze fisiche ed emotive. Ma anche di un grande desiderio di leggerezza. Infatti, il titolo dell’EP non è casuale: il fango è una metafore di tutto ciò che resta attaccato addosso e da cui è necessario liberarsi per rinascere.

In questo viaggio di liberazione, Anice non è da sola. Il disco vede la presenza di tre speciali collaborazioni. Latrelle firma la title track, pezzo conscious e motivante. J Lord aggiunge ritmo e sensualità a Gimme, brano dal respiro internazionale che gioca con le atmosfere dancehall e club. Infine, Promessa partecipa al pezzo che chiude il disco dal titolo Fine.

“Fango”, ecco la tracklist

I brani che compongono Fango, sono sette:

1. Fango (feat. Latrelle)

2. Mayday

3. Ullallà

4. Gimme (feat. J Lord)

5. Rodeo

6. Tivù (prod. Night Skinny)

7. Fine (feat. Promessa)

Le canzoni di Fango si muovono tra pop, urban e r&b. Le produzioni sono ricercate ma mai ridondanti. La voce di Anice – a tratti fragile, a tratti sicura – è il filo conduttore che unisce ogni brano.

L’EP è stato anticipato dall’uscita di Mayday, nel quale Anice racconta un’intensa storia d’amore in cui bisogna perdersi per salvarsi. Alla fine del 2024, l’artista ha pubblicato Tivù, prodotta da Night Skinny, nel quale affrontava il tema dell’incomunicabilità tra un padre e una figlia. E ancor prima, a luglio 2023, aveva rilasciato il brano Rodeo.