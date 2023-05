Anteprima: Angelina Mango, sarà Marta Donà a seguirla come manager dopo Amici

Mancano solo due puntate alla conclusione della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sono ancora sei i talenti in gara e, tra i cantanti, la più accreditata per la vittoria è sicuramente Angelina Mango che, a quanto pare, avrà una nuova manager a seguirla una volta uscita dal programma.

Il percorso discografico di Angelina è iniziato ufficialmente nel 2020 con la pubblicazione dell’EP Monolocale, progetto lanciato con l’etichetta indipendente di famiglia, la Disincanto Srl.

A partire dal 2022 i singoli della cantautrice sono invece stati pubblicati per Epic/Sony Music. In quell’anno sono stati lanciati da gennaio a ottobre Formica, Walkman e Rituali in featuring con Nashley. Tutte canzoni che hanno conquistato il nostro critico musicale che le ha assegnato voti, per lui altissimi, tra il 7 e mezzo e l’8.

Tra l’altro Fabio ha anche intervistato per noi Angelina ad ottobre scorso, qualche settimana prima dell’ingresso ad Amici di cui ancora non si sapeva nulla.

In quel periodo, secondo le nostre fonti, Angelina sarebbe stata seguita discograficamente dal direttore artistico del Concertone del Primo Maggio Roma, Massimo Bonelli, manifestazione a cui la cantautrice ha preso parte proprio nel 2022.

Terminato a metà maggio il percorso nella scuola di Amici sarà però un’altra figura manageriale a seguire Angelina Mango e noi di All Music Italia siamo in grado di svelarvelo in anteprima esclusiva.

La nuova manager di Angelina è Marta Donà, attuale manager di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, ed ex manager dei Måneskin. Marta, che tra l’altro è la nipote di Claudia Mori, è partita nel mondo della musica come ufficio stampa in Sony Music Italy per poi diventare, convinta dallo stesso Mengoni, manager.

La sua agenzia, LaTarma, si è espansa lo scorso anno in tre divisioni: una dedicata al management, una dedicata all’entertainment e l’etichetta discografica LaTarma Records che, rimanendo nell’ambito Amici, già segue la cantautrice Ale della scorsa edizione.

Chissà quindi se Angelina sarà seguita dalla Donà solo come management o entrerà nella LaTarma Records che, ricordiamo, è distribuita da BMG .

Lo scopriremo sicuramente entro il mese di giugno, periodo in cui dovrebbe uscire il primo disco dell’artista.