Angelica: annunciate le prime date di In Solo Tour Autunno 2019

Dopo un’estate musicale ricca di date e riconoscimenti ottenuti nei più prestigiosi festival italiani, Angelica è pronta per tornare sul palco. Sono state annunciate le prime date del tour autunnale prodotto da BPM Concerti / RC Waves.

Sono passati alcuni mesi dall’uscita di Quando Finisce la Festa (Carosello Records), album che è considerato come uno dei migliori dischi d’esordio della nuova scena indie-pop del 2019 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Il sound di Angelica affonda le radici nel vitage viber degli anni ’70, ma con influenze pop e rock contemporanee.

ANGELICA – IN SOLO TOUR AUTUNNO 2019

Sul palco Angelica porterà dal vivo i brani di Quando Finisce la Festa, oltre a qualche sorpresa.

“La festa non è ancora finita.

Prima della clausura in studio per ultimare il disco nuovo mi faccio un giretto di concerti da sola (tranne Milano e Roma che saranno con tutta la banda) per chiudere questo anno meraviglioso.”

Questo il messaggio postato dalla cantautrice sui Social per annunciare il nuovo tour.

Il tour vedrà nella maggior parte delle date Angelica esibirsi in uno speciale set in solo, che mette in luce le sue doti da performer e polistrumentista. Queste le prime date annunciate:

24.10 | Varese @ Twiggy

25.10 |Como @ Ostello Bello

29.11 |Siena @ Bottega Roots

08.11 | Milano @ ohibò FULL BAND

30.11 |Roma @ Le Mura FULL BAND

07.12 | Fucecchio (FI) @ Limonaia

08.12 | Carpi (MO) @ Mattatoio

28.12 | Pordenone @ Capitol

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI