E’ uscito per Carosello il nuovo singolo di Angelica Il Momento Giusto, che arriva dopo le atmosfere vintage evocate dal precedente C’est fantastique.

Esiste davvero il momento giusto? Se lo chiede la raffinata e iconica cantautrice in questo nuovo brano dal gusto spiccatamente glam, le cui le vibes trasportano l’ascoltatore verso universi lontani.

Un’atmosfera chill che seduce, allevia la mente e fa tenere il ritmo con il corpo. Il momento giusto si caratterizza per sonorità elettroniche vintage, house, con sfumature che rimandano al cantautorato italiano.

“Il momento giusto non esiste, è una buona scusa, è un’idea che ci tiene fermi e lontani dal prendere delle vere decisioni, in attesa di vivere lontani dal rischio. Ho capito che non c’è mai un momento giusto ma ci sono scelte giuste o sbagliate da fare. E in entrambi i casi vanno comunque bene.

Il pezzo rispecchia una parte del nuovo percorso che ho voluto intraprendere, è un mix tra elettronica vintage, house, cantautorato italiano anni sessanta con un french touch dato dalla produzione di Antonio Cupertino, Riccardo Montanari e Giacomo Carlone.”