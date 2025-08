Il violinista jedi Andrea Casta torna un video sommerso: “Visions”

Andrea Casta: Nemo’s Garden e il video di Visions (regia di Matt Evans).

Andrea Casta – il “violinista jedi” che ha fatto della narrazione visiva la sua cifra stilistica, anche grazie all’iconico archetto luminoso – firma la quinta collaborazione con il regista Matt Evans e insieme danno vita a Visions (ADA / Warner Group): un progetto unico, in cui natura, tecnologia e innovazione si fondono con arte, musica e spettacolari immagini subacquee.

“Visions è una storia mai raccontata, uno spettacolo visivo e simbolico, il racconto di persone, passioni e sogni che si incontrano sott’acqua, in un luogo sospeso tra realtà e visione”.

ANDREA CASTA e nemo’s garden presentano “VISIONS”

Il video di Visions è stato realizzato insieme a NEMO’S GARDEN di Noli, in Liguria, nella sua magica atmosfera subacquea progettata per vivere in simbiosi con l’ambiente marino, basandosi esclusivamente su energie rinnovabili e processi naturali.

Di fatto, non si tratta di un “semplice” giardino sommerso, bensì di un progetto scientifico avanguardistico ed ecosostenibile, ideato dal presidente di Ocean Reef Sergio Gamberini e gestito dal vicepresidente Luca Gamberini.

Qui, tra sostenibilità e scienza, il mare si fa culla di un futuro più verde, contribuendo alla rigenerazione degli ecosistemi sottomarini.

Nemo’s Garden è infatti il primo esperimento al mondo – tutto made in Italy e già installato, sempre da Ocean Reef, anche in Belgio, in Arabia Saudita, in Giordania e negli Stati Uniti – di agricoltura subacquea in cui, in nove biosfere (grandi cupole di materiale semi trasparente) sospese nel mare tra 6 e 12 metri di profondità, grazie a condizioni microclimatiche straordinarie, crescono erbe aromatiche e insalata.

E la musica? “La musica diventa una luce che mette in connessione sensi e sensazioni e genera VISIONI“, spiega Andrea Casta.

“Per questo Visions è sia il titolo del mio nuovo show che di questa traccia dal sapore cinematografico, in cui l’ambiente subacqueo esalta il contrasto tra luce e buio e porta al limite la percezione umana”.

Ma non è tutto! La produzione e il concept del progetto visivo che accompagna l’uscita di Visions nasce infatti da una riflessione che si colloca sulla stessa linea di diversi studi internazionali che sembrano dimostrare come “l’ascolto” di composizioni possano intervenire positivamente sulla pianta, stimolandone la crescita e tenendo lontani parassiti e insetti.

Insomma, “le piante crescono con la luce… ma forse anche con la musica“.

“VISIONS”: IL VIDEO

Il video di Visions vede un’alternarsi di immagini sommerse, realizzate in notturna tra le biosfere e al loro interno (illuminato per l’occasione), dove Andrea Casta si è immerso suonando il suo iconico violino elettrico con arco a LED, dando vita a un’esperienza artistica in cui la musica incontra il mare e la natura.

“La realizzazione delle immagini subacquee non è stata semplice. Abbiamo dovuto scontrarci con tutte le complicazioni di una produzione in mare aperto: l’utilizzo di uno strumento come il violino – e il suo trasporto – sott’acqua, la scarsa visibilità a causa delle riprese notturne e l’inevitabile appannamento delle cupole delle biosfere quando eravamo al loro interno.

Ma quello che abbiamo ottenuto per Visions – commenta Matt Evans – è un video artistico potente e suggestivo, in cui la narrazione visiva celebra il profondo legame tra arte, sostenibilità e innovazione, riprendendo una performance che racconta il potere creativo e vitale della musica, capace di dialogare con gli elementi, influenzare la crescita e ispirare il cambiamento”.