Anastasio: testo e audio di “E invece”, il secondo singolo estratto da “Mielemedicina”

Anastasio E invece testo del singolo disponibile dal 25 febbraio, contenuto in Mielemedicina, il nuovo album per Epic / Sony Music.

Il disco di Anastasio Mielemedicina, che arriva dopo due anni di silenzio dal precedente album di debutto Atto Zero, contiene 9 brani inediti, tra cui il primo estratto Assurdo. E invece è il nuovo singolo ed è disponibile da oggi, venerdì 25 febbraio, per la programmazione radiofonica.

Il rapper di Meta ha raccontato:

Questi due anni di assenza che hanno portato alla pubblicazione di Mielemedicina sono stati due anni di crescita, esplorazione, ampliamento. Per fare un nuovo album ho bisogno di essere nuovo io, di aver vissuto abbastanza per poterne scrivere.

Il secondo singolo estratto da questo nuovo progetto discografico, E invece, è uno dei brani musicalmente più complessi e interessanti di questo nuovo lavoro. Il testo è firmato da Anastasio. Le musiche invece sempre dallo stesso autore insieme a Stefano Tartaglini e Marco Azara.

E invece per certi versi è il sequel di Rosso di Rabbia, il singolo che Anastasio ha presentato sul palco del Festival di Sanremo nel 2020.

Anastasio ha spiegato:

Torna il tema della bomba inesplosa che qui però viene superato. Se in Rosso di Rabbia la bomba non esplode e il dinamitardo rimane come un “fesso”, in E invece la faccenda si risolve. Nel testo dico: “Ma se davvero qui nessuno fa sul serio anche una spada di plastica potrà inceppare la macchina”, nel senso che per fare il rivoluzionario nella società d’intrattenimento alla fine devi intrattenere. Se nessuno fa davvero sul serio allora facendo sul serio tu non arriverai da nessuna parte.

Qui trovate la nostra videointervista ad Anastasio, realizzata in occasione dell’uscita del nuovo album Mielemedicina.

anastasio e invece testo

E invece

eccomi qui

la folla applaude una bomba inesplosa

i fili tagliati quell’attimo prima,

ma se davvero davvero davvero

finisse così

Un conto in sospeso

una fredda mattina

una noia impazzita di noia

il timer di bomba arrivato allo zero

segnò il meno uno, poi via così

le vittime subito divennero pubblico

uno schifo di applauso poi tutto finì

Ma mi chiedo se invece

di andare così

Ci fosse stato un uomo impazzito abbastanza da tornare sano,

sabotare il destino e vendicarsi del tempo

Da capire che alle volte morire davvero è solo

l’ultimo modo che ha un uomo per salvarsi la vita

E invece

eccomi qui

ad inventarmi questa faccia da guerriero

per dei nemici che non guardano nemmeno

Ma se davvero davvero davvero

non fanno sul serio

anche una spada di plastica

potrà inceppare la macchina

ma solo

se riusciremo ancora a impazzire abbastanza

da tornare sani

e sabotare il destino

e vendicarci del tempo