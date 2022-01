ANA MENA: il Festival di Sanremo come omaggio al legame che c’è da anni tra la cultura italiana e quella spagnola

Sanremo 2020 Ana Mena, artista spagnola, è in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore (Epic / Sony Music), scritto per lei da Zef, Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Zef.

Tra pochi giorni, Ana salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, tanto desiderato ogni volta che guardava in streaming la kermesse dal suo divano a Magala.

Così ha spiegato Ana Mena questa mattina durante la conferenza stampa:

A casa mia esiste un legame con Sanremo.

Mia madre, da una parte, mi ha trasmesso il flamenco, che ballo e canto da quando avevo 9 anni, lo porto nel sangue ed è un po’ la mia personalità.

Mio padre, dall’altra parte, ha sempre ascoltato tanta musica diversa e mi ha trasmesso questo affetto per la musica italiana. Dai Ricchi e Poveri, ai Matia Bazar, a Mina. Sono cresciuta con tanti artisti italiani.

Una canzone di Sanremo che suonava tanto a casa e che mi emoziona proprio è Canzone per te di Sergio Endrigo, molto classica. O anche canzoni che poi hanno avuto tantissimo successo in Spagna, come La solitudine di Laura Pausini e La notte di Arisa.

Sono un paio di anni che provo a partecipare al Festival. Cerco di fare omaggio a questa musica che per me a casa ha significato tanto e in qualche modo mi ha fatto diventare la persona e l’artista che sono adesso.

In Spagna, il Festival di Sanremo è davvero molto seguito, noi stranieri amiamo la musica italiana e questo legame tra musica italiana e spagnola dura da vent’anni. Artisti spagnoli hanno cantato in italiano e viceversa, riscontrando sempre un grande successo.

Per questa tradizione e per l’amore che sento in Italia, ci tenevo a partecipare perché, può sembrare un cliché, ma è veramente un sogno che si realizza. Vado a Sanremo con il rispetto, l’umiltà e l’ammirazione più profonda. Il cast è pieno di talento e mi sento molto fortunata di poter essere tra tante belle proposte.

Questo rapporto speciale con l’Italia, ha portato Ana anche a presentare lo scorso novembre come suo ultimo singolo Música ligéra, una cover in spagnolo del brano sanremese dello scorso anno Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

L’artista spagnola ha raccontato:

Musica leggerissima mi è piaciuta talmente tanto sin da subito per la sua capacità di trasportarti quasi in un’altra epoca, che poi ho deciso di postare una cover su Instagram. Ho sentito la necessità di far capire anche nella mia lingua questo brano di due artisti che ammiro particolarmente.

Il pubblico spagnolo la sta apprezzando molto, nonostante il mercato in Spagna sia molto “latino”, quindi un brano così pop e al tempo stesso alternativo non pensavo potesse essere accolto in questo modo.

In Spagna il brano ha raggiunto infatti il primo posto su iTunes e su Shazam per 40 giorni consecutivi. Rimane ancora adesso stabile in vetta alle classifiche airplay e sta scalando le classifiche di tutte le principali piattaforme digitali.

Il video del brano, che ha già superato 5 milioni di views, è diretto da Willy Rodriguez e prodotto da The Panda Bear Show.

A Sanremo 2022 Ana Mena in Duecentomila ore

In gara a Sanremo 2020 Ana Mena porterà un brano dal titolo Duecentomila ore. Il tema della canzone, di cui trovate il testo qui, è la storia di un amore breve ma intenso. L’artista spagnola anticipa che una melodia molto malinconica, in contrasto con una base molto sensuale e a tratti molto carica. Sicuramente è un brano che entra in testa subito e emoziona per questa storia che racconta.

Tra gli autori del testo compare anche Federica Abbate, omaggiata da Ana Mena con queste parole:

Federica è un’artista bravissima. Le donne hanno un talento e una capacità incredibile di cambiare le cose. Quindi, io come donna cerco di dare sempre visibilità al lavoro che fanno e voglio fare una menzione speciale a Federica Abbate, che porta tutti i giorni tante cose belle alla musica.

la carriera italiana di ana mena

Ana Mena è una delle star più amate in Spagna e a soli 24 anni ha ottenuto 36 dischi di platino e 2 dischi d’oro. In Italia abbiamo iniziato a conoscerla grazie ai suoi tormentoni estivi con Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi.

Le parole della cantante:

Da sempre ammiro la musica italiana e avevo il desiderio di vivere un’esperienza musicale in Italia, ma non sapevo quando poteva arrivare questo momento.

Arriva per fortuna la prima opportunità circa quattro o cinque anni fa con D’estate non vale di Fred De Palma, cantando per la prima volta in italiano. Non conoscevo ancora molto bene la lingua, anche se avevo una speciale attrazione per come suona.

Non pensavo potesse succedere tutto quello che è successo poco dopo. In quel momento, ho detto a me stessa: “Ana sfrutta questo momento, vivilo al massimo, divertiti, impara, condividi”. Ed è stato così! L’avventura è proseguita sempre con Fred nel brano Una volta ancora / Se iluminaba.

Poi è arrivato Rocco Hunt, che in poco tempo è diventato il mio fratello italiano. Abbiamo vissuto dei bellissimi momenti sia qui, sia in Spagna, sia in Francia e adesso i nostri brani stanno iniziando a salire in classifica anche in Turchia.

Ed è proprio insieme all’amico Rocco Hunt che Ana Mena duetterà durante la serata delle cover di venerdì 4 febbraio. I due artisti si cimenteranno in un Medley di tre canzoni iconiche e conosciutissime, capaci di unire ogni generazione.

Ana inizierà con Il Mondo di Jimmy Fontana, poi Rocco entrerà con una parte inedita molto carica di energia su Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Infine, il duetto si concluderà con Se mi lasci non vale di Julio Iglesias, un artista spagnolo molto popolare in Italia simbolico appunto di questo legame tra le due culture.

Così ha commentato Ana Mena:

Sono molto contenta di poter condividere questo momento con Rocco, che è una persona molto speciale per me. Mi sentirò in famiglia sul palco.

Io e Rocco Hunt ci siamo conosciuti a una festa di Natale nel 2019, prima della pandemia. Seguivo la sua musica, mi piaceva proprio il suo brano Nu journo buono e quello che ha fatto uscire con i Boomdabash.

Penso che abbia una carica e un’energia che trasmette molto, quindi in quel momento gli ho fatto sapere che mi sarebbe piaciuto fare una canzone con lui. Due mesi dopo, abbiamo deciso di metterci a lavorare ed è arrivata la canzone A un passo dalla Luna, che ci ha dato tante soddisfazioni.

C’è una amicizia vera tra di noi.

IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO…

Sono passati ormai quattro anni da Index, il disco di debutto di Ana Mena.

Durante la conferenza stampa ci ha rivelato che si sta dedicando alla preparazione di due progetti in parallelo: un album in spagnolo e un album in italiano. Ha dichiarato:

Sto lavorando con amici e colleghi bravissimi, dei grandi professionisti. In questo album in italiano sto mettendo il massimo di me. Sarà un album un po’ diverso, perché vorrei far sentire al pubblico italiano un altro lato di me, più intimo e serio. Non vedevo l’ora di poterlo fare.

Non c’è ancora una data precisa, ma penso che questo disco vedrà la luce nel 2022, insieme a tante altre sorprese.

… e le altre attività da attrice

Non tutti sanno che Ana Mena proprio nel suo paese d’origine si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar, insieme ad Antonio Banderas.

Infine, sempre quest’anno uscirà su Netflix anche una serie in cui ha recitato, Bienvenidos a Eden (Benvenuti all’Eden).