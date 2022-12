Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 4 dicembre Il Volo giudica la gara dei ragazzi e per tre di loro un premio speciale!

Amici puntata di domenica 4 dicembre pagelle della gara cover e resoconto.

Dodicesima puntata speciale della domenica per il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Ospiti musicali sono i ragazzi de Il Volo freschi dal lancio della loro cover di Happy Xmas (war is over) e pronti per la messa in onda del Concerto da Gerusalemme su Canale 5 per il Santo Natale.

I tre artisti giudicheranno anche la prova delle cover dei cantanti in gara nel programma mentre Arisa si esibirà live anche questa settimana per dare una dimostrazione di interpretazione agli allievi.

Per quanto riguarda la gara dei ballerini torna ancora una volta una vecchia conoscenza di Amici di Maria De Filippi, la ballerina della seconda edizione del programma, ormai nota in tutto il mondo, Anbeta Toramani.

Non solo alcuni ragazzi avranno l’occasione, come già successo per il cantante Aaron e il ballerino Gianmarco con la finale di Tu si que vales, di vincere un’importante esibizione. Quella nel programma in onda la notte di Capodanno su Canale 5.

E poi ancora sfide, nuovi provvedimenti disciplinari, un premio legato a Rtl 102.5 e l’annuncio di nuovi brani inediti.

