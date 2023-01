Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 29 gennaio arrivano nuove eliminazioni. Ospiti Alex W e Sophie and the Giants.

Amici puntata di domenica 29 gennaio pagelle della gara e resoconto del nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Nuovo appuntamento per scoprire se qualche allievo conquisterà la maglia della serale, in partenza a marzo (metà o la fine del mese). Ad oggi l’hanno ottenuta solo due allievi di Alessandra Celentano, i ballerini Ramon e Isobel.

Nella puntata di oggi giudicano la gara di canto il cantautore e chitarrista Alex Britti, il re delle hit estive, ma non solo, Rocco Hunt, e l’ex prof. Anna Pettinelli. Per quel che riguarda il ballo la gara sarà giudicata da dall’ètoile del ballet BALLET NACIONAL DE ESPAÑA, Sergio Bernal, protagonista in Italia del GALA LES ÉTOILES.

Presente anche per la gara di canto che metterà in palio un videoclip il regista Fabrizio Conte mentre per la danza ci sarà Andrea Alemanno, rappresentante del World of Dance Italy.

Ospite musicale della puntata il secondo classificato di Amici 21, Alex W, che presenterà il singolo Dire fare curare feat. Sophie and the Giants remixato dai Room9.

Infine, in rappresentanza delle Radio Mediaset, sarà in studio Rebecca Staffelli.

