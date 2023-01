Prima collaborazione internazionale per Alex W. Esce “Dire fare curare” in una versione con Sophie and the Giants

Alex W Dire fare curare significato del testo del nuovo singolo di Alex estratto dall’album Ciò che abbiamo dentro in uscita in una nuova versione in duetto con Sophie and the Giants.

Si tratta della prima collaborazione internazionale per il giovane cantautore comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra che lo scorso anno si è classificato secondo ad Amici di Maria De Filippi.

Dire fare curare feat. Sophie and The Giants in una speciale versione remix curata dai Room 9 e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitale da venerdì 20 gennaio per 21CO / Artist First.

Alex W dire fare curare significato del brano

La versione originale del pezzo, di cui vi riportiamo il testo più in basso in attesa di quello della nuova versione, è stata scritta da Alex con Fabrizio Fusaro e Simone Guzzino.

DIRE FARE CURARE è una canzone composta da molti attimi come spiega Alex W: “Nella vita mi è capitato spesso di vivere momenti totalmente silenziosi, ma di poterne immaginare le emozioni da comunicare musicalmente. È quella musica che c’è anche quando non c’è”.

In questa nuova versione il brano acquista un nuovo “look” e, ovviamente, un nuovo sound grazie alla voce di Sophie and The Giants, artista britannica dominatrice delle classifiche che nel nostro paese ha conquistato 16 Dischi di Platino e 2 Dischi d’Oro e duettato con Michele Bravi.

Il mastering del brano è stato curati da IRKO, maestro internazionale del mixaggio, presso lo StudioBeat3 di Los Angeles.

Alex w dire fare curare testo originale

Ho letto il mondo può essere infinito

se respiriamo lo stesso respiro

e c’è qualcuno che sorregge il cielo

e vola con la forza del pensiero

se più ti guardo più mi sembra vero

Tenere bene le mani sopra gli occhi

e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi

giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta per tenerti stretta

Seguire un aeroplano con un dito

per poi chiedere dove sia finito

passa una banda sotto il mio balcone

ci puoi venire se la vuoi vedere

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te

Tenere bene le mani sopra gli occhi

e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi

giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta

per tenerti stretta

Insegnami a giocare

a dire, fare, curare

dimmi che errori evitare

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te

Dire, fare, curare

dire, fare, curare

dire, fare, curare

Tenere bene le mani sopra gli occhi

e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi

giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta

per tenerti stretta

se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te