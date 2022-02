Amici puntata del 20 febbraio 2022.

Nel nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, ormai prossimo alla fase del serale in partenza a marzo, torna nella scuola Elodie per giudicare nella gara delle cover i cantanti, La canta premette: “Sarò severa, sono severa con me stessa, questo è un lavoro difficile…” in realtà poi sarà sempre buona.

Amici puntata 20 febbraio la gara delle cover

Inizia Luigi con Street of love dei Rolling Stones. Per lui il voto è 7. Segue LDA con Le tasche piene di sassi di Jovanotti, che il ragazzo dedica al fratello appena nata e che non ha ancora conosciuto. Per lui il voto è 8 e mezzo.

Tocca quindi ad Aysha The boy does nothing per lei il voto è lo stesso di LDA, 8 e mezzo. Albe reinterpreta Vieni a vivere con me di Luca Carboni, Calma si cimenta con Falco a metà di Gianluca Grignani e chiude Crytical con Spaccacuore di Samuele Bersani fatta al pianoforte con alcune parti di testo riscritte da lui ispirandosi alla mitologia greca.

Ecco la classifica della gara delle cover stilata da Elodie:

Aysha 8 e mezzo Lda 8 e mezzo Crytical 8 Luigi 7 Albe 6 Calma 6

I professori, Rudy per Calma, e Anna Pettinelli per Albe, dovranno scegliere cosa fare con i propri allievi. Anna decide di tenerlo in quanto in settimana Michele Bravi lo ha messo al secondo posto con l’inedito e lei ha visto dei miglioramenti.

Zerbi salva Calma visto che la scorsa settimana Vessicchio lo ha messo primo.