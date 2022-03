Amici: LDA e Calma contro il brano di un grande cantautore. Zerbi furioso... interviene anche Gigi D'Alessio

Amici LDA, Calma, Rudy Zerbi, Daniele Silvestri, Gigi D’Alessio… è Polemica ad Amici di Maria De Filippi.

Andiamo a capire cosa è successo nella puntata del pomeridiano di oggi, giovedì 24 marzo.

Rudy assegna a Calma e LDA per la seconda puntata del serale un brano di Daniele Silvestri, La Paranza, brano lanciato dal cantautore nel 2007 e presentato in gara al Festival di Sanremo. Una volta sentito il brano LDA ha esordito: “Cioè questa la dobbiamo fare io e te?” rivolgendosi a Calma, “Io mi oppongo“.

Amici le critiche di LDA e Calma a La Paranza

Ecco il dialogo integrale dei due ragazzi:

LDA: Ma che è. Ma che stanno dicendo. Io questa cosa non la canto.

Calma: Io quando l’ho sentita ho detto – ma di che stiamo a parlà – ma siccome quando ho contestato un pezzo, Rudy mi ha fatto il cuxo per due settimane

LDA: pure io ho paura di contestare i pezzi però per me preparare un pezzo così è una perdita di tempo

Calma: sono d’accordo

LDA: Marco io questa settimana ho un pezzo che mette in risalto quello che so fare. Uno su cinque.

Calma: io penso che non mi va di cantare sta roba qui per un motivo molto semplice. Dentro un pezzo così dove ce lo infili LDA e dove lo infili calma.

LDA: ma togli questo. A me andava bene anche un reggaeton, almeno parlava di qualcosa.

Calma: È Daniele Silvestri…

LDA: Con tutto il rispetto

Calma: Io onestamente di andare a cantare tutto quello che dice ci faccio uno sforzo, ma quando arriva “la paranza è una danza che si balla de panza“, io mi vergogno.

LDA: Vestiamoci da papere tanto a sto punto. Tanto mica stiamo contro tutti gli altri che spaccano tutto qua dentro. No devo far sentire questa canzone agli altri.

A questo punto LDA fa ascoltare il brano agli altri e Calma aggiunge: “Qui significa andare a fare i giullari di corte…“. Luigi suggerisce a LDA di buttare l’esibizione sull’ironia ma Luca risponde: “Io contro non ho gli scemi, ma pure in squadra, perché io devo sfigurare con gli altri? Il brano è di Calma ma devo stare pure io sul palco a cantare – La paranza è un ballo che si balla con la panza… – ma che si balla con la panza? È uno scherzo per forza… Io non ho mai visto al serale una roba del genere…”

Forse LDA è troppo giovane per conoscere la storia del programma che ha sempre trattato con rispetto ogni tipo di canzone e sottoposto i ragazzi ad ogni tipo di interpretazione, ricordiamo per per esempio brani leggeri come M’ama o m’amerà di tale Mariangela come canzoni ironiche come Limonata Cha cha cha di Giuni Russo.

Ma forse la colpa è anche un po’ della scuola. Ai tempo infatti non si pensava già ai dischi d’oro o platino da conquistare dentro o fuori dal programma o alle classifiche Spotify. I ragazzi erano trattati più da alunni che da artisti.

La discussione continua con Calma che, nonostante affermi che non lo avrebbe mai scelto, in ogni caso pensa di farla. LDA invece continua ad affermare che non la preparerà neanche: “…penso che questo pezzo faccia schifo. Anzi ha credibilità se lo fa lui che è l’artista che per l’amor di Dio alzo le mani. Non lo faccio io, te lo giuro, non lo canterò mai. Va bene tutto ma si arriva anche ad un limite. Qua si parla del mio futuro, non di qualcun’altro. Io non scrivo qua sopra, che mi mangio la paranza e magari mi vesto pure da papera. Ha avuto successo? Pure Il pulcino Pio… Io non la so cantare, non la voglio cantare e non la canterò ne ci scriverò mai. Mi prenderò il provvedimento che mi merito…”

