Amici di Maria De Filippi vince la 20esima edizione Giulia.

È andata in onda nel prime time di Canale 5 di Sabato 15 maggio 2021 la finale della ventesima edizione di Amici (Amici 20). A vincere il programma è stata Giulia. Per la prima volta nella storia del programma una ballerina donna si aggiudica il primo posto.

Ma faccio un passo indietro per chiunque si fosse perso i momenti salienti della puntata e andiamo a scoprire come si è svolta questa finale e chi ha vinto le sfide minuto per minuto. I vincitori saranno: vincitore assoluto, che vince anche 150 mila euro in gettoni d’oro, vincitore categoria danza (50mila euro) e categoria canto (50mila euro). Ogni finalista, inoltre, vince il Premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro.

AMICI DI MARIA DE FILIPPI VINCITORE e RESOCONTO DELLA PUNTATA

I finalisti di questa edizione sono: per la categoria canto SanGiovanni e Deddy (squadra Zerbi-Celentano), Aka7even (squadra Pettinelli-Peparini); per la categoria canto Giulia (squadra Pettinelli-Peparini) e Alessandro (squadra Zerbi-Celentano).

Maria accoglie la giuria tecnica di quest’anno (Emanuele Filiberto, Stefano De Martino, Stash) e li ringrazia per essere stati giudici “perfetti, onesti e non invadenti”, mai inclini a vestire i panni convenzionali e distaccati di giudici patinati.

Entrano i ragazzi e sul LED appaiono i rappresentanti della stampa italiana, che saranno chiamati a giudicare le esibizioni della serata e ad assegnare il Premio della Critica TIM.

Prima che cominci la gara viene proiettato un video, riassuntivo dell’esperienza dei ragazzi, commentato da riflessioni scritte per l’occasione da SanGiovanni: Amici è un viaggio, dice, e presenta i passeggeri che hanno preso questo treno.

Viene quindi mostrata la coppa del vincitore, condotta in scena da Gaia, vincitrice della scorsa edizione, pronta a consegnare il testimone. “Me sto a ca** sotto. Bello vedere il pubblico che non ho mai potuto vedere”.

Legge, visibilmente emozionata, un discorso ai nuovi ragazzi: fa un bilancio del suo percorso e illustra ciò che verrà dopo; invita alla solidarietà, soprattutto in questo momento così doloroso per il mondo dello spettacolo; raccomanda ai ragazzi di divertirsi e di godersi una serata irripetibile.

Maria illustra il meccanismo della finale. Si inizia dal CIRCUITO CANTO. Meccanismo di voto in questa fase: 50% televoto; 50% professori e giuria tecnica.

CIRCUITO CANTO – PRIMA MANCHE

La prima sfida è articolata in tre esibizioni per ciascun ragazzo, al termine delle quali si deciderà chi avrà accesso diretto alla finalissima.

Prima vengono esibiti gli INEDITI: Aka7even canta Loca; Deddy canta Zero Passi; Sangiovanni canta Lady.

Poi è la volta delle COVER: Deddy canta Non fa per me di Holden; SanGiovanni canta Tanti auguri di Raffaella Carrà (mantenendo le concordanze al femminile e aggiungendo delle barre che inneggiano alla libertà di espressione e di identità sessuale); Aka7even riarrangia Hipnotized di Purple Disco Machine, Sophie and the Giants.

Prima dell’ULTIMO TURNO Maria fa vedere i dischi dei tre finalisti del canto. SanGiovanni canta ancora un inedito, Tutta la notte; Aka7even ripropone il suo primo singolo Yellow; Deddy esibisce Il cielo contro mano.

Chiuso il televoto, Maria interpella i giornalisti.

Andrea Conti di Ilfattoquotidiano.it si complimenta in particolar modo con Aka7even; Massimo Galanto di Tvblog.it, invece, evidenzia il percorso di crescita di Deddy nella ricerca della sua identità rispetto al modello di Ultimo, che si sentiva tanto nelle sue prime esibizioni.

Il nostro Direttore, Massimiliano Longo, sottolinea invece il talento di SanGiovanni, un artista da ascoltare ma anche da guardare, per il suo talento rappresentativo.

Dopo un omaggio alla televisione italiana, portato da Stefano De Martino e Lorella Cuccarini che si lanciano in un Tuca Tuca, Maria invita i ragazzi al centro e mostra la carta del primo che accede alla finalissima: è SanGiovanni.

Il ragazzo si guadagna la poltrona dorata, dove attenderà di conoscere l’esito delle successive sfide.

CIRCUITO BALLO – PRIMA MANCHE

Si sfidano gli unici due ballerini, Giulia e Alessandro. Il meccanismo di voto è sempre lo stesso: 50% televoto; 50% professori e giuria tecnica.

Inizia Giulia che balla un mix tra Milord e Up, presentata dalla maestra Peparini come una “bomba” per la sua forza, energia e grinta.

Alessandro balla Requiem for a Dream. Lorella ringrazia per la coreografia Marcello Sacchetta, “uno dei maestri più importanti per la crescita artistica di Alessandro dentro la scuola”.

Secondo ordine di esibizioni per i ballerini: Giulia balla A sky full of stars dei ColdPlay; Alessandro si cimenta nella Taranta, un omaggio alla sua Puglia, mix di modern e di folklore.

Ultimo confronto: Giulia sfodera il suo lato emozionale su Guerriero di Mengoni, mentre dietro scorre un video del padre che mostra delle foto del suo rapporto con la figlia e infine ringrazia la sua piccola Giulia per le emozioni che gli ha sempre fatto provare. Inatteso regalo per la ballerina, che porta a termine la coreografia nonostante la sorpresa.

Alessandro interpreta l’intensa coreografia di Elena D’Amario su La cura di Battiato. Alle spalle la madre, anche lei presenza inattesa in video. Il ballerino si commuove fortemente durante l’esibizione.

Spetta ai giornalisti commentare. Davide Maggio si dichiara in difficoltà per i talenti che quest’anno si misurano sul palco. Un premio vorrebbe darlo al sorriso di Giulia, grande protagonista di questa edizione.

Carmen Guadalaxara di Il Tempo si complimenta con Alessandro per la straordinaria versatilità e per la tenacia. Cinzia Marongiu di Tiscali.it parla della dolcezza di Giulia e della drammaticità di Alessandro: due ballerini con doti diverse, ma altrettanto spiccate.

Prima del risultato della categoria ballo rientrano Aka e Deddy. È il momento dell’attribuzione del Premio della Critica Tim, assegnato dai giornalisti. A consegnarlo è il Direttore artistico di Amici 20, Stephane Jarny.

Maria chiede ai giornalisti di esprimere apertamente le loro preferenze. Il giudizio è sbilanciato con ogni evidenza su SanGiovanni. Pure Massimiliano Longo e il cane Pise, sulla cui bellezza Maria richiama l’attenzione, scelgono SanGiovanni, che si assicura infine il Premio della Critica con una maggioranza schiacciante.

Solo Renato Tortarolo di Il secolo XIX dà il suo voto a Giulia, Luca Dondoni di La Stampa sceglie Alessandro e Francesco Raiola di Fanpage.it preferisce Akaseven.

Prima dei risultati Stash e Arisa interpretano Caro Amico ti scrivo di Lucio Dalla; quindi Maria introduce i comici Pio e Amedeo.

La carta rivela il risultato: accede alla finalissima Giulia, che si aggiudica ufficialmente la vittoria nella CATEGORIA BALLO.

FINALISSIMA: SANGIOVANNI vs GIULIA

Si apre la finalissima di Amici 20 tra SanGiovanni e Giulia. Il vincitore sarà decretato esclusivamente dal televoto.

I due fidanzati si fanno l’in bocca al lupo e danno avvio alle sfide.

PRIMO TURNO: SanGiovanni canta il suo ultimo singolo, Malibù; Giulia balla L’unica cosa da fare di Alessandra Amoroso.

SECONDO TURNO: SanGiovanni canta Io ho in mente te di Equipe 84; Giulia danza su La via en rose, interpretando una coreografia di Samuele e “riportando in vita” l’abito che le è stato regalato da una spettatrice del programma.

Nuova consultazione dei giornalisti. Rita Vecchio di Leggo commenta la versatilità di SanGiovanni e la capacità di Giulia di far centro a ogni esibizione. Domenico Catagnano di Tgcom24.it esprime la sua preferenza per Giulia. Filippo Ferrari di Rollingstone.it introduce una riflessione sugli inediti dei cantanti che, per la prima volta nella storia di Amici, dominano già incontrastati le classifiche e gli streaming.

TERZO TURNO: SanGiovanni interpreta L’Isola che non c’è di Edoardo Bennato, calcando la mano sulla recitazione più che sull’esecuzione del pezzo; Giulia si esibisce in Sei nell’anima di Gianna Nannini.

QUARTO TURNO: SanGiovanni interpreta Everybody Hurts dei R.E.M.: avvia l’esecuzione con del nastro adesivo sulle labbra, che poi stacca via per intonare il ritornello immortale del brano. Giulia balla Crepe di Irama con un ricco corpo di ballo alle spalle.

Intermezzo di Zerbi ed Arisa, ormai coppia di fatto, che ripropongono il Tuca Tuca già mostrato da Cuccarini e De Martino.

QUINTO TURNO: SanGiovanni canta Hype; Giulia danza su I’m kissing you di Des’ree.

SESTO E ULTIMO TURNO: Sangiovanni in Baciami ancora di Jovanotti; Giulia sulle note di La notte di Arisa.

Maria dichiara finita la sfida e chiude il televoto.

I giornalisti sono chiamati a intervenire. Mattia Marzi di Il messaggero paragona SanGiovanni a un personaggio dei fumetti, capace di introdurre chi lo ascolta in un mondo particolare anche senza una intonazione perfetta (che è per altro old style!). SanGiovanni approfitta di un intervento di Massimo Galanto di Tvblog.it per rimarcare la bellezza “diversa” di Giulia.

Adesso rientrano tutti i finalisti dell’edizione per l’assegnazione dei Premi speciali, di cui si offre un riepilogo in fondo all’articolo (con i dettagli del premio, le realtà o gli enti assegnanti)

Il Premio Tim è consegnato da Elena D’Amario a Giulia.

Il Premio delle Radio è consegnato da Federica Gentile, Massimiliano Montefusco, Daniela Cappelletti e Silvia Notargiacomo a SanGiovanni per il singolo Malibù.

Il Premio Siae per il miglior testo (del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro) è consegnato da Giovanni Caccamo, il più giovane Consigliere di Sorveglianza della Società Italiana degli Autori ed Editori, a Sangiovanni con la seguente motivazione: “Per la sua capacità di tradurre concetti profondi e talvolta complessi in modo semplice, universale e contemporaneo. Per la sua curiosità e freschezza. Per l’intelligenza creativa. Auguro a Sangiovanni di custodire sempre nella sua anima umiltà e autenticità, ingredienti fondamentali per un cantautore in evoluzione.” – SIAE. Società Italiana degli Autori ed Editori.

Il Premio Marlù (7.000 euro in gettoni d’oro) è consegnato da Giulia Pauselli a ciascun finalista.

Prima della proclamazione del vincitore, Gaia, vincitrice della passata edizione, canta il suo nuovo singolo Boca.

Alle ore 00.37 Maria annuncia che a vincere il programma è Giulia. Per la prima volta nella storia del programma primo posto a una ballerina.

Premi assegnati: