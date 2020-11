Aka7Even Yellow Testo

Prosegue la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Aka7Even si gioca la permanenza nella scuola e si presenta alle radio con Yellow, inedito dalle sonorità decisamente urban.

“E’ il momento di far sentire che tu vedi il mondo giallo. Yellow è il titolo del tuo inedito.”

Così Aka7Even presenta l’inedito Yellow.

AKA7EVEN YELLOW TESTO

Cos’è che non va

Tempo al tempo

Già mi sento pieno

Hai una faccia gialla tipo Yellow

Ma dimmi cos’è che non va

luego luego sto perdendo il treno

Quindi vedi so che non ho tempo

Prendo l’emo e poi lo bevo per dimenticarti bay

Allora parlami

Salgo in macchina e vengo a prenderti

Ti aspetterò fuori dall’autogrill

Foto dentro quei bei jeans

Tu mi guardi e resto chill

Sono qui e se riesci prendimi

Ahi

I don’t know why

Fumo si californiana

Sembra di essere in Havana

Tu sei una brava ragazza

con me non basta

Portami il tuo ego in questa stanza

Ho una lista fondoschiena

Baby è un panorama sulla scena

Muoio come in una favela

Mentre fai la scema

Cos’è che non va

Tempo al tempo

Già mi sento pieno

Hai una faccia gialla tipo Yellow

Ma dimmi te cos’è che non va

luego luego sto perdendo il treno

Quindi vedi so che non ho tempo

PAROLA ALLE RADIO

Secondo Daniela Cappelletti di Radio Italia.

“A me piace molto. Il ritornello rimane subito e il pezzo è più in linea con Radio Italia.”

Prosegue Massimiliano Montefusco di RDS 100% Grandi Successi.

“Mi piace tantissimo, anche per come si è mosso in maniera naturale sul palco. E’ incredibile quello che esprime e trasmette. Noi abbiamo un pubblico che è mainstream, mentre lui è per la generazione digitale. Quindi adatto alla nostra radio all digital RDS Next.”

Anna assegna un ottimo 8 e conferma il banco.