In arrivo la prima collaborazione internazionale per Gaia... "Boca" feat. Sean Paul

Tra gli album nuovi traguardi per Mace e i Pinguini Tattici Nucleari.

Seconda parte della guida ai brani in gara con le valutazioni del nostro esperto in Eurovision, Davide Maistrello.

Gli artisti del talent show di Maria De Filippi battono di gran lunga in fatto di vendite album quelli del programma concorrente .

Le classifiche di vendita Fimi premiano Rkomi primo dappertutto. L'album Taxi Driver è in testa tra album e vinili e Nuovo Range nei singoli.

La classifica radio premia Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks. Caparezza sale sul podio.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.