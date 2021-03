Amici 20: Sangiovanni pubblica il singolo “Hype”. Testo e significato della canzone (audio)

Sangiovanni Hype testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni.

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza.

Entra nella scuola presentando l’inedito Guccy Bag (qui il testo) rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi sia dalla Pettinelli ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi.

All’interno della scuola Sangiovanni si è appassionato anche alla danza e ha avuto l’opportunità di seguire alcune lezioni con il coreografo Marcello Sacchetta.

Grazie ad Amici pubblica tre inediti Guccy Bag, prodotto da Bias, Lady, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila unità, e Tutta la notte, prodotto da DRD e Bias.

Una canzone d’amore in cui l’artista rivede nell’attuale ragazza “l’incubo” di alcuni comportamenti non piacevoli della sua ex.

SANGIOVANNI HYPE testo

(Scritto da Alessandro La Cava, Giovanni Pietro Damian, Stefano Tognini

Prodotto da Zef)

Non ti vedo più pure

e mi mette paura

sembri la mia ex

quella pazza malata

e non è da te

forse non sei cambiata

ma chi vuoi che sia

a darti un po’ di amore

se ci hai bruciati con la benzina

dici che è finito

anche l’Hype

ma tu che cosa ne sai se poi

ritorni indietro e fa male

spogliarmi di quello che vuoi

che tanto poi te ne vai

e lasci scritto non contare mai sui di me

e le tue foto girano ed impazzisco

e tu eri già impazzita

hai visto il mio profilo Insta

forse mi ami solo per questo

o forse i miei sono solo pensieri sbagliati

come dici tu ma mettiti in testa che un diamante

non ti renderà bella di prima

dici che è finito anche l’Hype

ma tu che cosa ne sai se poi

ritorni indietro e fa male

spogliarmi di quello che vuoi

che tanto poi te ne vai

e lasci scritto non contare mai su di me

sai che guardo le gocce stanno scendendo

sopra il rossetto si scioglie il trucco

e vedo chi sei davvero

se c’è una cosa che odio nella vita

sono le bugie e tu le dici anche convinta

sapendo che mi perdi

sapendo che rovini

quello che pensavi fosse l’amore della tua vita

ici che è finito anche l’hype

ma tu che cosa ne sai se poi

ritorni indietro e fa male

spogliarmi di quello che vuoi

che tanto poi te ne vai

e lasci scritto non contare mai su di me

non contare mai su di me

non contare mai su di me

e lasci scritto non contare mai su di me