Amici di Maria De Filippi, le pagelle della decima puntata: Lil Jolie magnetica, ma Mew da pelle d’oca

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della decima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 26 novembre 2023.

Nella puntata con ospiti musicali Gaia Gozzi e Luigi Strangis – che hanno presentato i loro rispettivi nuovi singoli “Tokyo” e “Stupida Libertà” -, Chiara e Stella hanno affrontato una sfida dall’esito sfavorevole, che le ha costrette ad abbandonare la scuola di Amici. Al loro posto Lucia (allieva di Emanuel Lo) e Martina (allieva di Anna Pettinelli).

La maglia rossa della sfida è stata poi indossata anche da Nicholas, ma Nancy Berti ha chiesto di poter vedere una comparata e, di conseguenza, la sfida è stata momentaneamente congelata.

Ma, qual è il motivo di queste tre sfide? Durante la nona settimana di permanenza all’interno della scuola di Amici i cantanti e i ballerini hanno dovuto affrontare una “gara” i cui giudici erano loro stessi.

Di comune accordo, la maestra Celentano e Rudy Zerbi hanno poi chiesto alla produzione di mandare in sfida gli ultimi e i penultimi classificati e quest’ultima ha accettato, sottolineando però che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida i propri allievi.

Questo è il motivo per cui Kumo, Holy Francisco e Sarah non hanno affrontato la sfida. Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini non hanno infatti accolto la proposta dei colleghi, per lo meno per quanto i tre allievi sopra citati.

amici 23: Le gare di canto e ballo

Anche durante la decima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A giudicare la gara di canto sono stati Orietta Berti e Stash. Per la gara di ballo, invece, Maria ha chiamato Rebecca Bianchi.

LE ESIBIZIONI

Qui di seguito le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Mew canta Ovunque Sarai di Irama

canta di Dustin balla Come Into My Life di Gala

balla di Mida canta Chissà Se Stai Dormendo di Jovanotti

canta di Giovanni balla Pump It dei The Black Eyed Peas

balla dei Holden canta Hello di Adele

canta di Gaia balla Évidemment di La Zarra

balla di Petit canta Abbracciame di Andrea Sannino

canta di Marisol balla Fall In Line di Christina Aguilera

balla di Ayle canta Changes di XXXTENTACION

canta di Sofia balla Boss B*tch di Doja Cat

balla di Lil Jolie canta Alexanderplatz di Milva

canta di Kumo balla Mare Che Non Sei di Gaia Gozzi e Rkomi

balla di e Sarah canta Non ho l’età di Gigliola Cinquetti

canta di Holy Francisco canta Flavio di Gazzelle

GARA CANTO GIUDICATA DA ORIETTA BERTI E STASH

Mew Lil Jolie Petit e Ayle Mida e Holden Sarah Holy Francisco

Matthew assente per motivi familiari.

Rudy Zerbi ha sospeso la maglia a Holden per le mancate pulizie in casetta. Lorella Cuccarini ha invece detto che in settimana incontrerà Mida per parlare di quanto accaduto.

GARA BALLO GIUDICATA DA REBECCA BIANCHI

Dustin Kumo e Sofia Marisol Giovanni Gaia

Dopo averlo fatto esibire, Emanuel Lo ha ridato la maglia a Simone.

AMICI 23, gara di improvvisazione

Giudicata da Marcello Sacchetta, la gara di improvvisazione sul tema libertà/costrizione ha visto sfidarsi Lucia, Marisol e Gaia, che ha vinto una borsa di studio a Chicago.

