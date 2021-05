Amici di Maria De Filippi... ad un giorno dalla finale tutti i numeri da record della 20esima edizione

Amici di Maria De Filippi la finale… sabato 15 maggio si conclude l’avventura della 20 edizione di Amici di Maria De Filippi. Cinque artisti in gara, tre cantanti (Sangiovanni, Deddy e Aka 7even) e due ballerini (Giulia e Alessandro).

Ospiti per il gran finale Pio e Amedeo e Gaia che presenterà il suo ultimo singolo, Boca feat. Sean Paul con un passaggio di testimone per il vincitore o la vincitrice di Amici 20.

Il programma quest’anno ha portato risultati da record (ne abbiamo parlato qui) per i cantati con quasi 180 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme digitali, cinque dischi d’oro e 1 di platino per i singoli.

Partecipano per assegnare il Premio della critica le agenzie di stampa: Ansa, Adnkronos e La Presse; i quotidiani: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Il Tempo e Leggo; per il web, infine, All Music Italia (con la presenza del nostro direttore, Massimiliano Longo), Fanpage, TvBlog, Tgcom24, Il FattoQuotidiano, Davide Maggio, Vanity Fair, TvZoom, Rockol, Rolling Stone e Tiscali.

