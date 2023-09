Amici di Maria De Filippi: alcuni fuoriclasse passati per la scuola che avrebbero meritato maggior attenzione.

Amici di Maria De Filippi.

Come realizzato per X Factor la settimana scorsa (lo trovate qui), anche questa mi trovo ad esaminare una serie di talenti passati per un altro programma che ha il compito di lanciarne, quello addirittura principe della nostra tv, con il maggior numero di edizioni, ben ventidue già chiuse ed una ventitreesima ai nastri di partenza questa domenica.

E’ chiaro che sto parlando di quella che una volta, tanti anni fa, per la penna di Gigi D’Alessio, veniva chiamata in una sigla “La Scuola della Musica”, cioè Amici di Maria De Filippi.

Lei, Maria, è sicuramente stata la star fra le star del programma; lei con questa idea vincente di un’accademia vera e propria a favore di telecamere in cui una serie di talenti cercavano di farsi notare nelle varie discipline del mondo dello spettacolo: canto e ballo, poi sopravvissute, e conduzione prima e recitazione poi, che sono andate scomparendo perché più complicate da apprezzare nell’immediato.

Altrettanto chiaramente sono qui chiamato a considerare i talenti musicali che sono passati dalla scuola, anche perché di ballo potrei al massimo giudicare la danza delle foglie mosse dal vento… e non sono nemmeno sicuro di riuscire ad individuare quella che vanta il migliore “collo del pie.. pardon, dello stelo” o sappia interpretare la migliore variazione di verde!

Sto qui a parlarvi come sempre di cantanti e Amici ha avuto il merito di tirarne diversi fuori dal cilindro che hanno finito con il presenziare in maniera magistrale fra i piani alti della classifica. Sicuramente il tempo ha dato ragione alla compagine femminile, non sempre favorita dai televoti per lo più brufolosi e sicuramente appannaggio dell’altra metà del cielo, ma poi decisamente più a fuoco nel mondo delle vendite prima e dello streaming poi, con Alessandra Amoroso ed Emma a guidare le prime ed Annalisa ed Elodie a sedere con maggiore agevolezza sul trono delle seconde.

Sul fronte band, non sempre facilitato dall’esecuzione su base sono invece sicuramente i The Kolors a tenere lo scettro dei re fra tutti.

Gli artisti che però per periodi più o meno lunghi sono riusciti a metter da parte qualche soddisfazione sono diversi: dai vincitori di Sanremo Marco Carta e Valerio Scanu ai detentori di qualche disco d’oro e di platino come Gaia (già ad X Factor ed ancora ben presente), Karima , Antonino, Virginio, i PQuadro (Piero Romitelli e Pietro Napolano), Antonino, Loredana Errore, Riki, Moreno e non me ne vogliano altri, ma sto andando proprio a mente e su ventidue edizioni!

Come però per il fratello italiano più giovane, anzi facciamo cugino, essendo andato sempre su reti concorrenti, anche Amici vanta una serie di talenti da li passati che poi la fortuna dei numeri non ha assistito, nonostante le belle speranze. E qui, come se fossi io un produttore, vi racconto su chi avrei puntato.

Se volete scoprire i nomi su cui avrei puntato, cinque fuoriclasse che secondo me non sono stati valorizzati abbastanza sia da Amici di Maria De Filippi che dalla discografia, cliccate in basso su continua.