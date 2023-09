X Factor: cinque fuoriclasse passati dal talent show che avrebbero meritato maggior successo

Di sicuro è stato uno dei format di maggior successo a livello globale e anche in Italia X Factor è riuscito a dare il via, ad accendere un riflettore importante per alcune carriere musicali di grande rispetto; alcune persino enormi.

Come non considerare tali quelle ad esempio di Marco Mengoni, rimasto in questo periodo d’esplosione della musica rap, trap o urban in generale, uno dei pochissimi capaci di collezionare numeri importanti e stima anche oltre confine come scudiero del pop e persino della melodia?

Oppure come non sottolineare quanto i Måneskin, pur cantando spesso in inglese, abbiano portato il rock ai piani alti delle nostre classifiche e la musica di matrice italiana a riconquistare il suo posto al sole anche altrove?

Ma non solo loro! Dal palco del talent sono partite anche le carriere di Noemi, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Michele Bravi, Leo Gassmann,, ancora oggi artisti di buoni numeri o quelle di Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, Antonio Maggio, Tony Maiello, Anastasio, Gaia, Enrico Nigiotti (questi ultimi due passando anche per un altro importante Talent della nostra tv) e solo il Signore sa quanti ne starò dimenticando, che hanno avuto momenti importanti, più o meno lunghi, di presenza sul mercato.

Per diversi che però ce l’hanno fatta, spesso la domanda che ci sfugge è quella di chiedersi quanti invece quella speranza legata alla partecipazione, d’emergere con convinzione, l’abbiano vista sparire e piano, piano, diventare solo un ricordo per puri appassionati.

E’ chiaro che ricordarli tutti sarebbe impossibile. Persino un addetto ai lavori come me, devo ammetterlo, inizia a fare fatica a non dimenticare volti o a collegare quella canzone, si proprio quella, al percorso artistico di tal concorrente una volta uscito.

Eppur ho deciso con questo articolo di rispolverarne cinque. Cinque ragazzi che pensavo, per motivi assolutamente diversi fra loro, potessero ottenere di più e che probabilmente meritavo maggior supporto.

S’intenda che è un’opinione strettamente personale, una sorta di sguardo da talent scout, un “Maionco” della situazione, che magari su questi qui co avrebbe speso qualche soldino in più per aiutarli a inquadrare al meglio la loro carriera e a saperla sottoporre con continuità al pubblico.

Volete scoprire quali sono i cinque nomi che ho scelto dalle 16 edizioni passate di X Factor? Cliccate in basso su continua.