Amici 23: nella seconda settimana la crisi di Ezio, la classifica stilata dai cantanti, il provino di Primogenito e un’amicizia speciale

A meno di ventiquattro ore dalla messa in onda della terza puntata del Pomeridiano di Amici 23, ripercorriamo insieme la seconda settimana degli allievi di canto all’interno della scuola: dalla crisi di Ezio alla nascita di un’amicizia speciale tra Mew e Matthew (“A me piaci tu“), passando per la classifica stilata dai cantanti e il provino di Primogenito.

la crisi di ezio: “me ne voglio andare”

Dopo la seconda puntata del Pomeridiano, durante la quale ha interpretato “My Universe” di Coldplay e BTS, Ezio si è confidato con Holden, mettendo in dubbio la sua permanenza all’interno della scuola di Amici 23.

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Me ne voglio andare fra. Non è posto per me questo. Non è il posto dove mi posso sentire me stesso. Rudy mi ha detto che non ho personalità, ma non è vero. Sono stato un co****e a non rispondere, a non dire ciò che pensavo. Mi sono proprio bloccato. Io me ne vado, perché qua non mi trovo a mio agio, non riesco ad essere me stesso“.

A colloquio con la prof Anna Pettinelli, il cantante si è poi rivisto in una clip in cui, confrontandosi con alcuni compagni, affermava:

“Andarsene in questo momento potrebbe essere visto come una sconfitta, ma io devo mettere al primo posto il mio benessere. C’è un clima di falsità qua in mezzo. Non ci sono amicizie vere. Ognuno è in competizione con l’altro. Io non so se questo contesto possa fare uscire il vero me. Io mi sento molto diverso rispetto agli altri e questo un po’ mi spaventa“.

Amici 23: la classifica stilata dai cantanti e dai ballerini

Classifica di canto

Ciascun allievo di canto ha stilato una classifica, valutando le esibizioni dei compagni durante il secondo Pomeridiano di Amici 23.

Ecco la classifica generale:

Holden Mew Lil Jolie e Matthew Holy Francisco Mida Petit Stella Spacehippiez Sarah Toscano Ezio

Classifica di ballo

Ciascun allievo di ballo ha stilato una classifica, valutando le esibizioni dei compagni durante il secondo Pomeridiano di Amici 23.

Ecco la classifica generale:

Sofia Chiara Marisol Simone Elia e Kumo Gaia Nicholas

sarah toscano in sfida con alice

Durante il daytime Anna Pettinelli ha inoltre comunicato ai ragazzi chi, tra Mida e Sarah, andrà in sfida con Alice:

“La scuola di Amici è in continuo movimento. Nessuna maglia è salva fino al serale. Ogni settimana noi prof ascoltiamo e vediamo decine di aspiranti allievi ed è nostro dovere attenzionare i più meritevoli. Alice è veramente talentuosa… è una busker ed ha suonato sia in Italia che all’estero. Per qualche anno la strada è stata il suo palco. In lei ho notato quella fame di musica che dovrebbe essere il motore principali di tutti voi.

Detto questo, ho deciso con chi metterla in sfida. Mida, per il momento sei salvo, perché la mia scelta ricade su Sarah.

Sarah, il tuo modo di cantare è ancora troppo approssimativo e credo che la nostra scuola abbia bisogno di voci ferme, talenti certi e non abbozzati come il tuo. Non è solo un problema di talento, in realtà, ma di voce e di modo di cantare. La tua voce è infantile, puerile, incerta e cantilenante. Devo aggiungere altro? Va bene che sei giovane, per carità, ma la stoffa si vede subito e tu per me non ce l’hai”.

il confronto tra stella e anna pettinelli

Insoddisfatta dei voti ricevuti durante la seconda puntata del Pomeridiano di Amici 23, durante la settimana anche Stella ha avuto un piccolo momento di sconforto e ne ha parlato con la sua prof, Anna Pettinelli, che non si è detta soddisfatta del lavoro svolto dalla sua allieva:

“Io non sono contenta di come hai cantato. Ti ho visto alle prove ed eri convinta. Avevi perso quella ridondanza che hai nel cantare. Poi hai fatto la puntata e… Io credo che tu non ti sia sentita sicura dei progressi che hai fatto. Non hai stonato, sia chiaro, ma in una canzone come quella che hai cantato in puntata non c’è spazio per i virtuosismi. Tu, invece, ci hai messo così tanta roba che sembrava Sting cantato da Ornella Vanoni.

Tu hai 17 anni e sei bravissima tecnicamente. Fidati dei pezzi che ti vengono assegnati. Tu hai delle possibilità mai viste, ma devi sganciare il cervello, perché canti come una 50enne. Less is more. Non ti attaccare a quello che sai fare per cercare di impressionare chi ti ascolta. Si impressiona con la semplicità. Devi fidarti e devi essere convinta”.

amici 23: un nuovo compito per holy francisco

Non c’è due senza tre ed ecco che Rudy Zerbi assegna una nuova cover di Tiziano Ferro a Holy Francisco. Dopo “Sere Nere” e “Imbranato“, all’allievo viene infatti chiesto di interpretare “Il regalo più grande“.

Ma Anna Pettinelli non ci sta (“Cambia la canzone ma non cambia la difficoltà, perché – come al solito – quello che vuole fare lui è metterti in ridicolo“) e questa volta è lei ad assegnare al proprio allievo un brano di Tiziano Ferro: “Xdono“. A differenza del compito iniziale, però, Holy Francisco potrà riscrivere parte del testo.

amici 23: il provino di primogenito

Durante il daytime ai ragazzi di Amici 23 sono stati mostrati alcuni provini. I professori di canto e di ballo stanno infatti continuando la loro ricerca di nuovi talenti.

A questo proposito, è stato mandato in onda il provino di Gabriele Primogenito, di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. Scartato ai casting – dove ha presentato due brani inediti e interpretato “Yesterday” -, a poche ore dalla prima puntata del Pomeridiano, il giovane cantante aveva infatti pubblicato su TikTok una canzone in cui criticava il meccanismo che si cela dietro il talent di Maria De Filippi: “In ogni post su Instagram dove descrivete Amici come un programma per tutti quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti“ (ne abbiamo parlato qui).