Sono Primogenito, scartato ai casting di Amici pubblica un video-denuncia su TikTok: “Non è un programma per tutti”

Su TikTok è ormai diventata virale (2.2 milioni di visualizzazioni) la canzone di un giovane cantante, il cui nome d’arte è Sono Primogenito, in cui – a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del Pomeridiano di Amici, che è stata seguita da oltre tre milioni di spettatori – viene duramente criticato il meccanismo che si cela dietro il talent di Maria De Filippi.

Alquanto autobiografico, il testo del brano parla di un aspirante cantante che è stato scartato ai casting del noto programma televisivo. Il focus però non è sulla mancata ammissione all’interno della scuola, ma sul motivo: “In ogni post su Instagram dove descrivete Amici come un programma per tutti quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti“.

Amici 23, il testo della canzone di Sono Primogenito

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi

Ti hanno illuso e poi scartato

E starai fermo sul divano

Ma volevi avere un banco

Non sarai abbastanza bravo

Oppure

Oppure non hai i capelli afro colorati oppure ricci

Non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

Non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci sulle schede e poi sul palco

Non sei con l’etichetta con quel nome americano

Non hai fatto disco d’oro con i capelli di platino

Fai musica non commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi

Dei tuoi drammi d’amore

E la critica non è la selezione, più che giusta

Ma il messaggio che fate passare in ogni post su Instagram

Dove descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapere bene chi saranno i vostri eletti