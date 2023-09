Mezkal nel giorno del debutto della nuova edizione di Amici annuncia il nuovo singolo “Io, te e il resto”

Mezkal, “Io, te e il resto”: significato del testo del nuovo singolo

Con un post social, Mezkal – nome d’arte di Diego Taralletto – ha svelato la data d’uscita del suo nuovo singolo, “Io, te e il resto“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 settembre.

L’annuncio arriva contemporaneamente alla messa in onda della prima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, di cui si pensava sarebbe stato uno dei protagonisti.

Entrato a far parte della classe di Amici dello scorso anno a un passo dal serale, Mezkal è stato successivamente eliminato dal suo prof, Rudy Zerbi, perché non ancora pronto e il tempo a disposizione per prepararlo era troppo poco.

In quell’occasione, però, fu proprio Zerbi ad avanzare una proposta: “Voglio chiedere a Maria se, proprio per dargli il tempo di maturare questo talento che lui ha, possiamo fargli ripetere i casting l’anno prossimo, in modo che possa avere una possibilità, maturando e continuando il percorso che ha iniziato qua, che è un percorso virtuoso, che a me piace molto“.

Quest’anno Mezkal ha dunque nuovamente preso parte ai provini e molti lo pensavano già dentro la scuola, tanto che la sua assenza durante la registrazione della prima puntata del Pomeridiano aveva lasciato tutti di stucco.

A questo punto, vista l’uscita del singolo, facile pensare che Mamo Giovenco e gli autori del programma abbiamo scelto diversamente. In ogni caso il percorso del ragazzo continua e dal 29 settembre arriva nuova musica.

