Amici 23, le anticipazioni della tredicesima puntata con gli Articolo 31, i Coma_Cose e…

Amici 23, le anticipazioni della tredicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 17 dicembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti, che giudicheranno la gara di canto; Veronica Peparini, che giudicherà la gara di ballo, e gli Articolo 31 con i Coma_Cose, che presenteranno il loro nuovo singolo “Una Cosa Bene“.

Durante la puntata farà inoltre il suo ingresso all’interno della scuola Malìa, nuovo allievo di Rudy Zerbi, che ha sfidato un ragazzo proposto da Anna Pettinelli, guadagnandosi una maglia grazie ai suoi due inediti, di cui uno – “Maiorca” – conta già 2 milioni di visualizzazioni su Spotify.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 17 dicembre è registrata).