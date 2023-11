Gerry Scotti presenta “Gerry Christmas”, il suo primo album di Natale

In uscita venerdì 8 dicembre in tutti gli store digitali, ma anche nei negozi di dischi e nelle edicole con Sorrisi & Canzoni, “Gerry Christmas” è l’album di Natale di Gerry Scotti che, per la prima volta, interpreta i grandi classici natalizi con l’intelligenza artificiale, dando vita a una colonna sonora perfetta per le feste.

“It’s Time! È bastato un piccolo spoiler in radio e tutti negli ultimi giorni hanno iniziato a parlare di Gerry Christmas. Ebbene sì, ho deciso di cantare i grandi classici del Natale con l’aiuto di Warner Music Italy e AI Generated Gerry Scotti… e anche con un aiutino fornito dall’AI. Il disco esce l’8 dicembre, ma restate sintonizzati che ne vedrete delle belle”.

