Amici 23, le anticipazioni della quarta puntata con Emma, Katoo e una nuova gara inediti

Amici 23, le anticipazioni della quarta puntata del Pomeridiano.

Domenica 15 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospite Emma Marrone che – oltre a giudicare la gara di canto – presenterà il suo nuovo album di inediti “Souvenir” (qui la nostra videointervista), in uscita il 13 ottobre, e canterà “Iniziamo dalla fine“.

Quattro le gare che si svolgeranno durante la puntata – una di canto, una di ballo, una di improvvisazione e una di inediti – mentre sono solo due i compiti che vedremo svolgere dai ballerini, più precisamente da Dustin e Nicholas.

L’esecuzione dei restanti cinque compiti – assegnati durante la settimana da Rudy Zerbi ad Ezio, da Alessandra Celentano a Nicholas e da Anna Pettinelli a Matthew, Spacehippiez e Mida – verrà invece trasmessa durante il daytime di lunedì 16 ottobre.

Gare e compiti a parte, durante il Pomeridiano Chiara sfiderà Denise, tenendosi stretta la maglia, mentre Lil Jolie canterà per la prima volta l’inedito “Follia” (qui il testo del brano) con la produzione di Zef.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quarta puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 15 ottobre è registrata).