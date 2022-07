Amici 21: la situazione sulle vendite. Lockdown escluso, l’annata più difficile dal 2011

Amici 21 vendite. La 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi conta cinque progetto discografici lanciati da cinque diversi artisti di cui quattro finalisti. Eppure se nei singoli qualcosa si è mosso, per quel che riguarda gli album, nonostante decine e decine di date instore, la situazione no è delle migliori. Anzi, è il peggior risultato per i dischi del programma dal 2011 (eccezion fatta per l’annata del lockdown).

E la situazione difficilmente potrà migliorare visto che ad oggi solo tre dei cinque dischi lanciati dal programma sono ancora presenti, ma in posizioni decisamente basse, nella classifica di vendita FIMI.

Per la precisione Luigi Strangis alla #45, Alex alla #57 e LDA alla #88. Ma quante copie hanno venduto ad oggi i dischi, lanciati tra fine maggio e metà giugno, dei cantanti di Amici 21? Andiamo a scoprirlo insieme.