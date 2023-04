Amici di Maria De Filippi: quanti cantanti hanno trovato il successo commerciale in 21 anni?

Amici vendite e successo dei ragazzi lanciati dal programma.

Volgeva al termine il 2017 quando All Music Italia pubblicava questa analisi su Amici di Maria De Filippi, dove andavamo a capire, dati alla mano, il reale successo discografico degli artisti usciti dal fortunato talent show di Mediaset e la percentuale di essi in grado di certificare almeno un singolo.

Da allora sono passati quasi sei anni e il panorama musicale italiano è cambiato sensibilmente con l’avvento dello streaming, sconvolgendo il sistema delle certificazioni e costringendo la stessa FIMI a una nuova taratura delle quote necessarie a raggiungere i dischi d’oro e di platino.

Ma i talenti delle prime edizioni di successo di Amici saranno stati in grado di restare al passo coi tempi? E come si sono inseriti nello scenario delle vendite i concorrenti delle stagioni più recenti? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

AMICI vendite: guida alle categorie e al calcolo utilizzato

Prima di addentrarci nell’analisi vera e propria, è necessario precisare che da gennaio 2020 la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha modificato le soglie necessarie a certificare un singolo – passando da 25.000 a 35.000 copie per il disco d’oro, da 50.000 a 70.000 copie per il disco di platino e da 500.000 a 700.000 copie per il disco di diamante.

Il proliferare di certificazioni raggiunte tramite il sistema di conversione degli streaming ottenuti tramite le piattaforme di vendita ha costretto FIMI a un nuovo ritocco verso l’alto nel 2022, passando a 50.000 copie per l’oro, 100.000 copie per il platino e 1.000.000 di copie per il diamante.

Per questo, partendo dal sistema di categorie arbitrarie che avevamo escogitato nel 2017 per “certificare” il successo dei cantanti delle varie edizioni (categoria Oro = meno di 100.000 copie vendute, Platino = tra 100.000 e 250.000 copie vendute, Multiplatino = tra 250.000 e 500.000 copie vendute, Diamante = oltre 500.000 copie vendute), ci troviamo altresì a dovere modificare le nostre “soglie”, per meglio riflettere il contesto attuale e il divario nelle vendite degli artisti di cui andremo a parlare.

Useremo quindi le seguenti categorie:

“DIAMANTE” – più di 1.000.000 copie vendute all’attivo;

“MULTIPLATINO” – tra 500.000 e 1.000.000 di copie vendute;

“PLATINO” – tra le 150.000 e le 500.000 copie vendute;

“ORO” – meno di 150.000 copie vendute, avendo comunque raggiunto almeno una certificazione.

Attenzione: non consideriamo come lanciata da Amici (e quindi non comparirà nelle tabelle e nelle elaborazioni di questo articolo) Mara Sattei, artista che ad oggi vanta 1.235.000 copie certificate soltanto in singoli (per lo più collaborazioni e featuring) e che ha preso parte alla tredicesima edizione del talent con un altro nome, un differente genere musicale e un mood diverso da quello che propone attualmente.

Passiamo quindi ai dati e ai cantanti maggior successo lanciati da Amici di Maria De Filippi. Clicca in basso su continua.