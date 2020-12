Amici 20: il resoconto della puntata del 12 dicembre 2020

Amici 20 12 dicembre le esibizioni. Nuovo appuntamento con il pomeridiano della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Sfide, nuovi ingressi e ospiti. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che è successo.

La puntata parte con Giordana Angi che torna ad Amici per presentare il suo nuovo singolo, Siccome sei.

Iniziano le esibizioni dei ragazzi e la prima è la ballerina Giulia sulle note di Dorado. Segue Sangiovanni con la sua Gucci Bag (qui il testo) in uscita questa settimana anche in digitale. Il ragazzo canta, aggiungendoci delle proprie barre, Ti amo di Umberto Tozzi. Confermata la maglia per lui.

Segue il ballerino di Lorella Cuccarini, Riccardo che balla su un brano dei Queen. La Celentano lo manda in sfida, contro di lui Tommaso. A giudicare il coreografo e regista Emanuel Lo. Viene riconfermato nella scuola Riccardo ma anche Tommaso entra nella scuola.

Tocca a AkaS7ven che canta delle barre che raccontano della sua vita su un brano internazionale, parole che commuovono la sua professoressa, Anna Pettinelli. Maglia confermata per lui. Martina balla sulle note di Incancellabile di Laura Pausini, artista che ascoltava sempre con il suo papà e che ha smesso di ascoltare dopo la scomparsa del genitore. Maglia confermata anche per la ballerina.

Il nuovo entrato (da due settimane) Deddy, canta un brano di Leonardo Zaccaria, giovane artista della scuderia di Michele Canova. Il Producer sceglie di produrgli il brano.

Samuele balla una sua coreografia sulle note de Il Cielo di una stanza nella versione di Mina. Maglia confermata. Maria legge al ragazzo una lettera che il padre ha scritto per lui.

Arriva il momento di Arianna, artista che non sta riuscendo a convincere il proprio professore, Rudy Zerbi. Sarà Arisa, a cui invece la ragazza piace molto, a doverle riconfermare la maglia. Il brano assegnato è Ci vorrebbe il mare di Marco Masini.

La ragazza convince Arisa ma non Anna Pettinelli che critica anche il parere di Arisa facendo arrabbiare la cantante. Maglia confermata anche in questo caso. Segue Letizia, allieva di Arisa che è in sfida con una cantautrice scelta Rudy Zerbi, Enula. A giudicare sarà Charlie Rapino. Per Arisa la sfida è impari, un’interprete contro una cantautrice.

Parte Letizia con Come saprei di Giorgia. Enula canta l’inedito Auricolari. Segue di nuovo Letizia che mette in risalto il proprio timbro con un brano internazionale mentre Enula canta La musica non c’è di Coez.

Rapino sceglie di far passare Enula che diventa nuova allieva della scuola. Per rassicurare Letizia, visibilmente scossa, Maria De Filippi ricorda quando, testualmente, “tanti anni fa Arisa andò a fare i provini ad Amici e qualche imbecille alla porta decise che non era telegenica, a me lei non arrivò mai… aveva gli occhiali, non le fecero nemmeno superare la sbarra di Cinecittà…”

Arriva il momento di consegnare le felpe per Rosa e, di nuovo, Riccardo. Alla Celentano, come sempre, non è piaciuta Rosa. Maglie confermate e la puntata si conclude per andare avanti nel daytime settimanale su Italia 1.