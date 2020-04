Amici 19 streaming… come stanno andando gli ascolti dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi a pochi giorni dalla fine del programma e, a diverse settimane dal lancio dei loro dischi/singoli? Andiamo subito a scoprirlo.

AMICI 19 streaming i ragazzi del serale…

Partiamo dalla più ascoltata, la vincitrice Gaia che è uscita con l’EP Genesi (qui i dettagli). Senza ombra di dubbio il suo album è quello che sta andando meglio di tutti.

Tutti e 7 i brani contenuti nell’EP hanno superato i 200.000 stream.

I più ascoltati sono ovviamente quelli che hanno avuto più esposizione ad Amici: il singolo Chega (oltre 1.460.000) e Coco Chanel (oltre 750.000).

La media di ascolto a brano è di 536.418

Come da classifica di Amici 19 il secondo artista negli stream di Spotify è Giulia Molino.

In questo caso il brano meno ascoltato dell’EP (qui i dettagli) arriva a 70.000 stream mentre a guidare è il singolo Va tutto bene (oltre 1.160.000) seguito, con molto distacco, da Le Domeniche di maggio (oltre 280.000 stream).

Media di ascolto a brano: 295.427

Segue, come da classifica di Amici di Maria De Filippi, Jacopo Ottonello (qui la tracklist dell’EP).

A differenza di Giulia, Jacopo, non ha un vero brano hit ma ha una media di ascolto più omogenea (il brano meno ascoltato ha 104.000 stream).

Le sue canzoni più ascoltate sono, con oltre 496.000 stream, il singolo Cuore di mare, seguito da Disinnescare (oltre 239.000).

Media di ascolto a brano: 206.368

Si continua con Nyv, l’unica uscita (con Bertoli) con un vero e proprio disco, Low profile (vedi qui).

Le canzoni del disco di Nyv vanno da quasi 370.000 stream (il brano Ti penso, canzone mai cantata ad Amici ma che fu presentata su Rai 1 dove perse nel 2018 lo scontro con Mahmood a Sanremo Giovani) ai 57.000 di Tre sillabe.

Nel caso di Nyv il brano più ascoltato è per l’appunto Ti penso seguito dal singolo Blues d’alcool (oltre 288.000 ).

Media di ascolto a brano: 150.804

Anche per Francesco Bertoli, uscito alla prima puntata del serale, un disco intitolato Carpe diem. In questo caso il brano meno ascoltato del disco ha 4.100 stream ed è la cover di Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Il brano più ascoltato del disco è il singolo Mc Donald’s, con oltre 120.000 stream, seguito da Buio pesto (oltre 11.400).

In realtà ci sarebbe anche La mia città con 82.400 ascolti ma questo brano è uscito la scorsa estate come singolo e quindi beneficia di un anno in più di ascolti.

Media di ascolto a brano: 25.535

Ultima concorrente del serale di Amici 19 è Martina Beltrami che, al momento, non è uscita con nessun singolo.

I ragazzi usciti prima del serale tengono testa…

Quest’anno, a differenza degli anni passati, stanno andando bene mediamente anche i brani dei ragazzi del talent show di Canale 5 che non sono riusciti ad arrivare alla fase del serale.

In primis Michelangelo Vizzini che, grazie al supporto di altri TikToker come lui che hanno reso virale il brano su Tik Tok, conta bene 355.000 stream del singolo In due a lottare.

Un traguardo ragguardevole se si conta che il suo primo singolo uscito nel 2016, in epoca pre Tik Tok, collezionò solo 1.200 ascolti.

Media di ascolto a brano: 355.000

Stefano Farinetti, in arte Neno, aveva già online il brano presentato ad Amici, inadeguato (oltre 165.000) stream, mentre dopo l’uscita dal programma ha lanciato meglio star da soli che ha superato 105.000 stream.

Media di ascolto a brano: 105.000

Il rapper Devil A ha lanciato dopo l’uscita dal programma il brano Disordine che al momento ha superato 37.000 stream.

Media di ascolto a brano: 37.000

Anche Skioffi, campione nello streaming da ben prima della partecipazione nel talent show, ha pubblicato in questi mesi una versione unplugged del suo singolo Parlerò di te che ha superato 27.000 stream.

Media di ascolto a brano: 27.000

Anche Francesca Sarasso come Martina Beltrami, ad oggi non ha pubblicato nuovi singoli.