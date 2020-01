Amici 19: inizia la corsa al serale e due dei ragazzi vengono eliminati

Con una nuova puntata del pomeridiano continua la corsa di Amici 19 verso la fase finale del programma.

Serale che, secondo un’indiscrezione di TvBlog, che al momento non ha trovato conferma, potrebbe partire già dal mese di marzo.

La puntata inizia con Maria che fa scendere sul palco Giulia e disposti dietro di lei Martina, Stefano, Skioffi e Gaia. Il tutto per mostrare alla ragazza come, durante le sue prove, i suoi compagni hanno parlato male di lei criticandola duramente e prendendola in giro.

Giulia, delusa, piange ma Martina trova la reazione della ragazza esagerata. I professori, capeggiati da Rudy Zerbi, si espongono e difendono Giulia.

Accantonata la questione Maria rivela ai ragazzi che il numero di allievi che potrà accedere al serale sarà di 10.

I ragazzi stessi dovranno decidere chi sarà il primo a tentare l’accesso al serale. La scelta ricade su Nyv che dovrà superare tre step con tre persone diverse.

Il primo è Stefano Fisico, direttore artistico di Billboard Italia. Il pezzo richiesto è Labrinth di Jelaous. Nyv supera il primo step.

Il secondo a giudicare è il critico musicale Marco Molendini. Il brano viene eseguito alla batteria. La ragazza supera anche il secondo step.

A decidere se entrerà nella scuola a questo punto sarà il terzo giudice, il discografico Charlie Rapino. Nyv canta l’inedito Padre.

La cantante ottiene il terzo sì e diventa la prima allieva ufficiale del serale.

SFIDA A SQUADRE

Inizia la sfida a squadre. Chi perderà rischierà un eliminazione mentre chi vincerà potrà tentare di accedere al serale.

Si inizia con Giulia, che canta Pensa di Fabrizio Moro, contro Gaia che risponde con un suo brano.

Seconda prova vede ballare Valentin per la squadra di Giulia e Javier per quella di Gaia. Punto per la squadra di Gaia.

Terza sfida vede Nyv confrontarsi con Stefano che canta Le tasche piene di sassi di Jovanotti. La ragazza risponde con Cara Italia di Ghali.

Terza prova è la Prova Tim con Federico contro Talisa. Vince Federico e ottiene il pareggio.

La terza e ultima sfida vede Jacopo, con un brano di Robbie Williams, contro Francesco con Buio pesto. Vince Francesco e quindi la squadra di Giulia.

Martina e Skioffi non sono stati schierati e quindi rischiano… i professori scelgono Skioffi per l’esame d’eliminazione.

Durante la sfida scoppia la polemica tra il cantante e la sua capo squadra, Gaia. Skioffi l’accusa di averlo tenuto in disparte senza farlo esibire nell’ultimo mese.

I professori decidono che Skioffi non passa l’esame. Il ragazzo è ufficialmente eliminato dal programma.

Il secondo ragazzo a sostenere l’esame è il ballerino Ayub. Anche lui viene eliminato.

A fine puntata entra un nuovo allievo di ballo, Nicolai.