Per la prima volta l’intera discografia di Ambra arriva sulle piattaforme digitali

L’intera discografia di Ambra, quattro album pubblicati tra il 1994 e il 1999, per la prima volta è disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Sony Music Italia.

Da quando lo scorso anno la Angiolini ha riproposto con un’esibizione iconica “T’appartengo” alla finale di X Factor, complice anche il revival degli anni ’90, in molti hanno iniziato a richiedere sul web la pubblicazione dei dischi di Ambra ed ora sono stati finalmente accontentati a pochi mesi dal trentennale del debutto da cantante dell’attrice.

Tra l’altro ricordiamo che il nostro pubblico ha votato l’esibizione di Ambra a X Factor come il momento musicale cult del 2022 negli All Music Italia Awards, premio che siamo in attesa di consegnare all’artista.

Tornando ai dischi dell’attrice, cantante e presentatrice, i quattro album erano fuori catalogo da diversi anni. L’unico disponibile, prima in vinile per una ristampa celebrativa per i 25 anni dall’uscita, quindi in digitale, era il primo, l’omonimo “T’appartengo” che vendette oltre 350.000 copie fisiche nell’anno di uscita.

Ma la discografia di Ambra, sia quella adolescenziale legata ai programmi in tv, che quella più matura dei dischi “Ritmo vitale” e “InCanto“, contiene diverse altre sorprese. E così, dopo la ristampa in vinile del secondo album, “Angiolini“, progetto che è riuscito ad entrare nella Top 10 dei vinili più venduti in Italia, ora anche i restanti album arrivano su Spotify.

Per chi volesse approfondire la discografica dell’Angiolini oltre ad ascoltarne i brani in digitale, andando a scovare anche delle chicche come “Io te Francesca e Davide“, brano su una storia a quattro che è stato rilanciato nel 2017 in duetto con Syria, “Stavolta perdi o “Luca e Stella“, canzone che nel 1999 affrontava il tema tabù di un amore omossessuale, può leggere questo articolo del nostro Fabio Fiume.

Attenzione. Su Spotify oltre ai quattro album di Ambra è presente anche “Te Pertenezco“, la versione in spagnolo di “T’appartengo“. Ricordiamo infatti che nel 1995 Ambra vendette oltre 100.000 copie fisiche del suo album d’esordio in Spagna e fece un lungo tour in Sud America.