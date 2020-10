Il nostro viaggio nei talenti di AmaSanremo prosegue oggi con HU, artista che si presenta in gara con il brano Occhi Niagara.

AmaSanremo sarà trasmesso dalla storica Sala B di via Asiago su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre, alle 22.45.

AMASANREMO HU

Il vero nome di HU è Federica Ferracuti.

Classe 1994 e originaria delle Marche, Federica si avvicina alla musica quando aveva 12 anni, intraprendendo un percorso di studi di chitarra jazz e composizione, studi che porta avanti per 10 anni.

In contemporanea decide di ampliare le proprie conoscenze musicali studia da autodidatta pianoforte, violoncello, basso e batteria.

Inizia a frequenta le realtà musicali locali collaborando con diversi gruppi sia in veste di arrangiatrice che come turnista. Il primo progetto solista prende vita nel 2010 ed è di stampo elettronico.

Questa nuova passione la porta nel 2013 a intraprende gli studi di musica elettronica e composizione classica presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.

Il progetto artistico HU prende vita ufficialmente nel 2017. Il nome deriva dal nome di una divinità egizia non personificata che rappresenta la forza motrice della creazione e la capacità di pensiero e di parola concessa agli uomini.

Nel 2019 è parte della compilation Friends #1 di Kadosh & Ivory con il brano You and me insieme ad Armonica e nel 2020 pubblica il singolo Neon con 11.11 Records. Due settimane fa entra a far parte della Warner Music Italy.

Discografia

2019 You and me (Singolo)

2020 Neon (Singolo)

La canzone: Occhi Niagara testo e audio

Non sai che le onde si vanno ad aspettare

forse è per questo che forse cerchi il mare

come una boa che brucia sul locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Non sai che la testa va al condizionale

può cambiare sempre o restare uguale

come l’alba che aspetto nel locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Ma vorrei due mazzi di chiave per la stessa porta

dividere il caffè e anche la doccia

ho fatto un salto nel vuoto nei tuoi occhi Niagara

il tuo nome è ma io ti chiamo casa

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Niagara