AmaSanremo 2020 Sissi

Negli ultimi anni Sanremo Giovani è per alcuni artisti una sorta di seconda possibilità, così come ricordato sul palco del Casinò da Pippo Baudo, durante le due puntate della selezione 2018.

AmaSanremo, quindi, da la possibilità anche a chi già ha avuto un’esperienza musicale, che però non ha dato il risultato sperato. È, per, esempio il caso di Sissi.

Biografia

Sissi è il nome d’arte di Silvia Cesana, una giovane cantautrice nata nel 1999. Il pubblico non può dimenticare la sua emozionante esibizione a X-Factor 13, quando alle audizioni colpisce i giudici con una sorprendente performance del brano Dal verde di Calcutta, guadagnandosi la standing ovation da parte del pubblico, oltre a un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Sissi è appassionata di rap, soul e r&b e la sua musica è ricca di contaminazioni e influenze diverse. I punti di riferimento sono David Bowie e Marc Bolan, ma soprattutto Amy Winehouse.

Durante l’estate 2019 Sissi ha accompagnato Rkomi nel Dove Gli Occhi Non Arrivano Tour.

Ad aprile 2020, in pieno lockdown, ha pubblicato il singolo Sento (Sugarmusic), a cui è seguito Versus.

Discografia

2020 – Sento – singolo

2020 – Versus – singolo

La canzone: Per farti paura testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Scortati di tutto il tempo

che avrei,

fai come se non esistesse nemmeno,

scordati

di tutto adesso,

se mai hai

spezzato il tempo,

se hai rotto

il tuo cielo,

non sei più tu

non mi sembra almeno

alzo i miei dubbi,

hai le serpi

in seno,

che vedo che hai

gli occhi tristi anche quando ridi

giocavi negli abissi anche da bambino

ti guardo fisso,

per farti paura

nulla io penso tu vai

Il mondo sembra leggero

ti mi hai chiesto,

lo tieni ti ho

risposto lo tengo per te

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa,

non me la sono presa

abbarrati di tutto adesso

che sai cose che non ti avrei detto

nemmeno, ricordati di tutto adesso

se ormai sprecato tempo sei

tornati indietro a pensieri stupidi

mi fa saltare,

dargli peso,

ma che vuoi?

oppure no,

in queste abitudini

c’è qualcosa che non serve e ne farei

pure a meno in questa città

le luci mi fanno brillare gli occhi

per un poco mi acceco

ho pensato subito,

che parlando

a bassa voce,

avresti capito meglio

Il mondo sembra leggero

ti mi hai chiesto,

lo tieni ti ho

risposto lo tengo per te

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa,

non me la sono presa

Il mondo sembra leggero

ti mi hai chiesto,

lo tieni ti ho

risposto lo tengo per te

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa,

non me la sono presa

ma in realtà mi è scesa un po’