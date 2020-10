AmaSanremo 2020 Scrima

Un artista che sta cercando un posto nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre è Scrima, componete della nutrita scuderia Hokuto Empire.

L’obiettivo è quello di superare il turno ad AmaSanremo, conquistando la fiducia dei giudici Piero Pelù, Beatrice Venezi e Luca Barbarossa.

AMASANREMO 2020 SCRIMA

Scrima si presenta solo con il suo cognome, ma il suo nome di battesimo è Federico.

Il suo approccio musicale è indie pop, ma non mancano influenze che ricordano gli anni ’70 e ’80.

È nato a Roma nel 1993 e cresciuto nel quartiere popolare Giardinetti. La sua rivincita arriva grazie al Conservatorio Santa Cecilia della Capitale, dove si diploma in chitarra classica seguito dal Maestro Domenico Ascione.

Nonostante la sua formazione classica, si appassiona fin da subito alla musica pop e, anche grazie al produttore Alessandro Forte, scrive e pubblica i suoi brani, che si caratterizzano per un approccio semplice, dove si evince la sua capacità di descrivere la quotidianità.

Nel suo album d’esordio, uscito il 17 gennaio 2020 c’è anche la firma di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, e la collaborazione di Mameli.

“Ci sono stati giorni in cui ho pensato che la musica non potesse darmi quello che mi aspettavo. Ora come non mai so che e’ tutta la mia vita. Sono tra i 20 artisti che si giocheranno Sanremo Giovani e ancora sto sognando…

Vi voglio bene”

Queste le parole postate sui social da Scrima, dopo aver appreso di essere tra i 20 di AmaSanremo.

Discografia

Album:

2020 – Fare Schifo

Singoli:

2018 – Sofia

2018 – Elisa

2019 – E Noi

2019 – Lei

2019 – Come quella sera (feat. Mameli)

2020 – Molo74 (feat. Davidof)

La canzone: Se ridi testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Scusa, stasera

non ho voglia di parlare

ho un buco nello stomaco

che è il mare e se

ti viene da ridere, puoi ridere

Scusa, stasera ti avvicini e

vuoi giocare, ho tante figurine

un po comune e poi sorrisi da

scambiare, sei bellissima

tu sei lì, la paura di affogare

casomai lasciami stare

Vorrei essere grande

e venirti a prendere

e correre sui tetti

per scoprire l’alba

sognare tutto quello che mi manca

e non avere paura di te

tu che sei così grande

se ti viene da ridere

Scusa, ma ti va

di aspettare una stella che cade

e non mi va stanotte di andare a dormire

andiamo fuori a giocare

porto un aquilone, un filo, un fogli

di carta e ali per volare

se la vita è una barca di carta

io e te facciamo il mare, poi balliamo

sembra tutto un sogno

sei bellissima così

e non so che cosa dire

casomai lasciami stare

Vorrei essere grande

e venirti a prendere

e correre sui tetti

per scoprire l’alba

sognare tutto quello che mi manca

e non avere paura di te

tu che sei così grande

e ti viene da ridere

La macchina nuova, l’affitto

di casa e ti viene da ridere

uscire da sola, poi fare la spesa

e poi ti viene da ridere

vita, lavoro, le donne, le scuse

e ti viene da ridere

un anima ma solo per te

Vorrei essere grande

e venirti a prendere

e correre sui tetti

per scoprire l’alba

sognare tutto quello che mi manca

e non avere paura di te

tu che sei così grande

se ti viene da ridere