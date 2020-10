AmaSanremo 2020 Nova

È passato un anno da quando Nova, a causa di un problema di salute, fu costretto a lasciare X Factor. Successivamente provò la carta di Italia Sì con il brano Resta, con l’obiettivo di conquistare il pass per il Teatro del Casinò per Sanremo Giovani. Obiettivo fallito, ma l’artista che aila trap unisce melodie pop ci riprova con AmaSanremo.

Biografia

Il vero nome di Nova è Davide Ferlito, catanese nato il 26 febbraio 1995. Il nome d’arte deriva dalla sua passione per l’astronomia, che l’ha accompagnato nel tempo affiancandosi a quella per la musica.

Ha iniziato a improvvisare testi rappando su basi hip hop fin da piccolo, ma nei suoi ascolti c’è da sempre spazio per il cantautorato italiano.

Gli artisti italiani che stima maggiormente sono Lucio Battisti, Marco Mengoni e Izi.

Lo scorso anno ha stupito a X Factor con una personale rivisitazione di Scusa di Izi, che ha raccolto il favore di Sfera Ebbasta.

Attualmente fa parte della scuderia Orange Records, etichetta diretta dal producer Paolo Muscolino.

Discografia

2019 – Bad boy – singolo

2020 – Sciallo – singolo

La canzone: Giovani noi testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Sono sempre in giro come anni fa

non importa se poi il mondo finirà

che tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

Passano i giorni, si passano gli anni

cambia il passaggio

non cambiano i drammi

e se chiudo gli occhi mi vedo lontano

forse è la voglia di correre troppo

mi ripetono di andare piano si

ma quello che dicono a me non importa

si corre pericolo di andare a terra

ma con la speranza di dare una svolta

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

E sarà stasera, la luna piena spero

che valga la pena, di farmi la scena

non mi importa di fare i soldi

datemi solo cosa mi spetta

camminero si per mare e monti

perché nessuno qui ti aspetta

Parli di me, parli di te

della mia vita che te ne frega

chiedimi se, pieni di che

perché la vita che te lo nega

Nulla si chiede né si distrugge

non sempre si fanno le scelte giuste

ma qui perde solo chi fugge

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo noi due

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

Ma va bene così, siamo solo di passaggio

con gli occhi di chi non dà peso

a uno sbaglio sarà, questo pure

la prossima volta e alla fine

che importi se resti da solo

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo noi due

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

Foto di Riccardo Ferlito