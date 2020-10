AmaSanremo 2020 Murphy

La prima puntata di AmaSanremo si avvicina e prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei 20 artisti che si giocheranno una carta importante con il chiaro obiettivo di puntare dritti… verso il Casinò della Città dei Fiori.

Biografia

Murphy, eclettico artista nato nel 1994 in provincia di Salerno, inizia ad avvicinarsi alla musica da giovanissimo, muovendo i primi passi come DJ in un collettivo della sua città.

La sua identità artistica spazia tra rap, soul, black music, house, rock e musica elettronica.

Con gli amici fonda il collettivo OBE, approcciandosi alla produzione e della scrittura. Pubblica Rough Pages Volume 1, il suo primo lavoro in studio e solo successivamente si trasferisce a Milano. Qui continua la sua crescita artistica e musicale con la pubblicazione di vari singoli e collaborazioni.

L’ultimo singolo pubblicato è Guardami (Elektra Records / Warner Music Italy), caratterizzato da un’atmosfera malinconica e quasi onirica.

“Sono qui dopo quasi 10 anni di musica, di viaggi, di scelte, di errori, di tonfi, di risalite, di rivincite e di scommesse, a scrivere sulla mia pagina Instagram che un altro passo nel mio percorso è stato fatto.

Sono tra i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani e sono felice, come poche volte. Il sacrificio viene ricompensato, il lavoro duro e la dedizione sono un’arma, non tutti capiranno chi sei e cosa vuoi ma ho imparato che tutti riconoscono la tua fiamma. Adesso mi sento più leggero, più creativo e ringrazio tutte le persone che hanno permesso che ogni passo avesse un peso.”

Queste le parole postate sui social da Murphy per descrivere l’emozione per l’imminente partecipazione ad AmaSanremo.

Discografia

2020 – Merith – singolo

2020 – Guardami – singolo

La canzone: Equilibrio testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Spiegami come si fa

corro ma dove si va

fuori che cerco di uscire

solo per modo di dire

luci di questa città

Odio le cose che sono solo

le cose che scrivo,

scrivo le cose

che fai,

muoio ma respiro ancora

e domani mi sentivo,

grido e che effetto ti fa

Un piano mi parla di me

non so ancora bene chi sono

in giro per necessità

i soldi non sono un problema

o vivo o poi si gratta la testa

poi in cerca di guai

uccido la noia, mi butto

l’ultimo palo del mondo

se non mi capisce, rifiuto

sono l’unico, hey

rompo l’equilibrio

sento freddo

non so più difendermi da

quello che vorrei e già

solo l’inizio, prendo tempo

non so più difendermi

da quello che sei

Rompo l’equilibrio, sento freddo

non so più difendermi

da quello che vorrei è già

solo l’inizio, prendo tempo

non so più difendermi

da quello che sei

Vedo i colori, non le sfumature

ho messo i punti sulle virgole

alle bruciature, ho spento il sole

ho messo a nudo senza cuciture

il cruccio di un traditore

il giusto del parli pure

non ho mai scritto che sorrido

ma lo faccio sono così dentro

che se rido sembro un altro uomo

ho preso così tanti schiaffi

che non parlo, vedo

ho perso così tanti giorni che

non conto poco

non ho mai chiesto se serviva a me

non ho mai scelto, solo prestato

il tempo a chi serve

ho messo in conto casa nuova

sul cachet ma non so bene

se prima o poi tocca a me

ho detto a mamma un giorno

sarà neve ci che penso

l’inverno con il camino

aiuta a sollevare il tempo

non so se cambierà e alla fine

poi sarà meglio, sento sempre meno

troverò in eterno

Rompo l’equilibrio, sento freddo

non so più difendermi

da quello che vorrei è già

solo l’inizio, prendo tempo

non so più difendermi

da quello che sei.

Rompo l’equilibrio, sento freddo

non so più difendermi

da quello che vorrei è già

solo l’inizio, prendo tempo

non so più difendermi

da quello che sei.