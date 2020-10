AmaSanremo 2020 Davide Shorty

Si avvicina la prima delle 5 puntate di AmaSanremo, il programma che nella seconda serata del giovedì guiderà il pubblico e farà conoscere 20 artisti che sperano di essere tra i 10 che accederanno a Sanremo Giovani il prossimo 17 dicembre.

Alcuni artisti sono già noti al pubblico per aver partecipato a talent e altri programmi televisivi. E’ il caso di Davide Shorty, terzo classificato a X Factor 2016.

Biografia

Davide Shorty è un cantautore, beatmaker e rapper di Palermo. Una delle sue peculiarità è quella di far convivere la sua voce soul con sonorità originali e innovative.

Le prime esperienze risalgono a una decina di anni fa nella scena hip hop siciliana, preludio del trasferimento a Londra che da a Davide la possibilità di sperimentare un percorso musicale diverso.

Nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa conoscere in tutto il Regno Unito.

Nel 2016 torna in Italia e si piazza al terzo posto a X Factor e successivamente firma per Macro Beats, pubblicando il suo primo album ufficiale Straniero.

Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album Terapia di Gruppo, che lo porta a esibirsi in un lungo tour. La collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project prosegue nel 2019 quando esce per Totally Imported l’album La Soluzione che conferma la sinergia artistica tra il cantante e il collettivo torinese.

Il singolo più recente è Canti Ancora?, in collaborazione con Elio.

Discografia

Album

2015 – Piccolo

2017 – Straniero

2018 – Terapia di Gruppo

2019 – La Soluzione

Singoli

2015 – My Soul Trigger

2016 – Cosa Vorrei

2018 – Fallin’ in love

2018 – Blues di Mezzogiorno

2018 – Dormi

2019 – Visione

2019 – In Un Abbraccio

2019 – Solo con me (feat. Johnny Marsiglia)

2020 – Reboot

2020 – Canti ancora (feat. Elio)

La canzone: Regina testo e audio

“2 anni fa io, Claudio Guarcello, Emanuele Triglia e The Real Tarallo siamo stati invitati da Andre Di Baio a passare una settimana a scrivere sul lago Maggiore. Lì una mattina, in poco meno di un paio d’ore è nata ‘Regina’.

Quando abbiamo finito la session non riuscivamo a smettere di ascoltare la registrazione ed io ad un certo punto ho detto… ‘Raga immaginatevela sul palco di Sanremo’.

2 anni fa abbiamo visualizzato, lo abbiamo proprio visto e lo abbiamo fatto con tutto il cuore.

Adesso siamo a qualche piccolo passo da quel palco e già sembra un sogno così.”

Qui il link per ascoltare il brano.

Camminami di fronte e

così mi fai seguire le tue forme

con lo sguardo, guarda

c’è una casa all’orizzonte

e noi ci urliamo in faccia

alla stazione singhiozzando

entrambi con un ego enorme

che ci mette in imbarazzo

per sentirsi più al sicuro

dal primo piano di un palazzo

ed io ti amo te lo giuro

infatti a volte sono pazzo

se la testa ti va in fumo

quando ti manca lo spazio

e questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria

Cos’è sto sguardo

mi sembra quasi un rimprovero

sono sempre il solito, a volte

neanch’io mi tollero

navigo la mente, perché pratico

il senso logico, panico

come un coltello stretto dal manico

poi mi ami mi chiedi se mai

io spariró, mani nelle mani

come Dani adesso salirò

sei nei miei piani e sai

che ogni promessa è un debito

anima latina, regina con regno a seguito

e inoltre una corona, hai pur bisogno

di un palazzo e se ti senti sola

e la tua vita è un po uno strazio

se la cosa ti consola, io ti sono

sempre accanto, dentro questa vita

nuova che ha l’odore di un abbraccio

Questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria

aria, aria

Questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria

Foto di Alberto Romano