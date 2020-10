Amasanremo 2020 Avincola

Si avvicina l’appuntamento con AmaSanremo, il programma in seconda serata il giovedì su Raiuno che ha l’obiettivo di far conoscere i 20 giovani selezionati.

Dopo aver sfiorato il Festival 2020 lo scorso anno con il brano Un Rider, Avincola ci riprova, questa volta con il brano Goal!.

Biografia

“Ciao, sono Avincola. Mezzo italiano e mezzo catalano.

Scrivo canzoni. Bevo. Fumo.

Esco col motorino. Poi torno. Parcheggio. E scrivo.”

Così lo scorso anno si presentava sui social Avincola, cantautore romano nato il 23 giugno 1987.

Nel 2009 ha conquistato la prima edizione del Premio Stefano Rosso e nel 2010 il Premio Botteghe d’Autore aggiudicandosi anche la targa per il Miglior arrangiamento.

Nel 2013 ha realizzato il docu-film Stefano Rosso – L’ultimo romano ricevendo il Premio di Rosa, il Premio Pivi Siae 2013 e il Premio MEI cinema 2013.

Nella sua carriera ha pubblicato due album. Nel 2014 Così canterò tra vent’anni e l’anno successivo KM28.

Poco prima del lockdown è uscito il singolo Miami a Fregene, brano in cui parla di come l’amore può portarci a viaggiare anche con la mente.

“Succederanno cose bellissime ma ci vuole un pochino di pazienza. Vi va di aspettare insieme a me?”

Questo il post pubblicato da Avincola dopo la pubblicazione del singolo lo scorso marzo. Sicuramente Goal! è un nuovo passo importante.

Discografia

Album:

2014 Così canterò tra vent’anni – etichetta Helikonia

2015 KM28

Singoli:

Marinaro (2014), #famoseNserfi (2014), Io mi fermo qua (2014), Porto fuori il cane (2016), Tra Poco (2019), Un Rider (2019), Miami a Fregene (2020)

La canzone: Goal! Testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Voglio stare bene

Stare bene e basta

ma io giro la testa

e tu giri la pasta

E le padelle scintillano

E i nostri cuori si bruciano

Smettila di cucinare

ti prego

Smettila di cucinare

Quando la faremo finita

di prenderci a pugni con le parole

Quando la faremo finita

di prenderci a calci con le parole

Amore

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari faccio goal e vinciamo la partita

Voglio un gran finale

come certi film in tv

tu che mi stringi le mano

poi ce la diamo e non torniamo più

Sarebbe bello finire così

come fanno in quelle scene lì

lei che non si sente sola

e ride

ecco i titoli di coda: fine.

Quando la faremo finita

di prenderci a pugni con le parole

Quando la faremo finita

di prenderci a calci con le parole

Amore

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari faccio goal e vinciamo la partita

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

che ne sai, che ne sai

dimmi che ne sai

Magari faccio goal

magari…