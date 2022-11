Sanremo 2023: Amadeus svela alla Milano Music Week quando annuncerà il cast dei Big

Festival di Sanremo 2023. Amadeus, ospite anche quest’anno della Milano Music Week nelle vesti di Direttore artistico e presentatore della kermesse ha svelato quando annuncerà i big in gara, ma non solo.

Il conduttore ha anche infatti svelato che ha condurre il Prima Festival quest’anno saranno Andrea Delogu, reduce dalla conduzione del Tim Summer Hits, gli Autogol e Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto e speaker del gruppo Rtl 102.5 che quest’anno ha anche presentato Rtl 102.5 Power Hits Estate.

Ma quando il Direttore artisti svelerà l’attesissimo cast del Festival di Sanremo 2023? E a che punto è con la sua lista di canzoni e cantanti in lizza? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.