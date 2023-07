Comunicazione importante: Nessun coinvolgimento nelle selezioni o in giuria del NYCANTA per Amadeus

Comunicazione importante inerente Amadeus da parte del NYCANTA, il Contest per artisti emergenti che quest’anno vede come Presidente di giuria Claudio Cecchetto con la presenza di LDA, Noemi, Clementino e Iva Zanicchi, tra gli altri.

Negli scorsi mesi il conduttore e direttore artistico del Festival era stato annunciato come ospite della manifestazione per ritirare un premio intitolato a Frank Sinatra. Amadeus, come comunicato anche dal nostro sito in questo articolo, non potrà essere presente a causa di impegni inderogabili.

In ogni caso la sua presenza come ospite nel cast inizialmente annunciato era stata male interpretata dagli artisti che si sono iscritti o pensavano di farlo. Ama non è mai stato coinvolto infatti nelle selezioni del Contest ne sarebbe stato coinvolto nella giuria della finale.

Qui a seguire la comunicazione ufficiale apparsa sul sito del NYCANTA:

AMADEUS NON SARÀ PRESENTE AL NYCanta 2023

L’Associazione Culturale Italiana di New York conferma la notizia secondo cui, per sopraggiunti impegni, Amadeus non potrà essere in platea al NYCanta di quest’anno, come inizialmente annunciato. Per questo, nessun riferimemto di tale tenore è più presente nella configurazione del sito web, già da due settimane, precisamente dal 5 luglio.

Nel frattempo l’Associazione precisa che la presenza di Amadeus era stata concepita e concordata fin dall’inizio solo e soltanto come spettatore e per il ritiro di un premio, senza alcuna relazione con le iscrizioni e le selezioni dei giovani in gara, lavoro a cui l’artista è stato ed è completamente estraneo.

Pertanto è da ritenersi arbitrario e falso, non solo reiterare la notizia di una presenza in sala il prossimo 8 ottobre, ma anche ogni collegamento diretto o indiretto tra Amadeus e la fase di iscrizione e selezione in corso in queste settimane.

Tale estraneità a selezioni e iscrizioni, riguarda anche Claudio Cecchetto.

La comunicazione ufficiale è online sul sito NYCANTA.COM