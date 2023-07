Ny Canta 2023: presenti Noemi, LDA e Claudio Cecchetto. Amadeus, causa impegni sopraggiunti, non potrà ritirare il “Premio Frank Sinatra”

Sono ancora aperte le iscrizioni per la nuova edizione del NY CANTA, Contest musicale che vedrà svolgersi il gran finale a New York. Alla manifestazione prenderanno parte diverse personalità del mondo della musica tra cui Noemi, Claudio Cecchetto e Clementino. Non sarà invece presente il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus.

Il NY CANTA, Festival della Musica ltaliana di New York, si svolgerà domenica 8 ottobre 2023 all’Oceana Theater di Brooklyn a New York. Il Contest è organizzata dall’Associazione senza scopo di lucro Associazione Culturale Italiana di New York (vedi qui).

Giunto alla quattordicesima edizione il NY CANTA eleggerà un vincitore tra una serie di artisti selezionati con delle audizioni. Per conoscere il regolamento della manifestazione (costo d’iscrizione 200 euro) è necessario iscriversi (in questo caso gratuitamente) alla newsletter della manifestazione.

La produzione contatterà a mezzo telefonico tutti gli iscritti per indicare giorno e luogo di un EVENTUALE audizione (non vi è quindi la certezza che le audizioni siano in presenza).

In caso i candidati arrivino alla fase finale senza un inedito sarà possibile scegliere una canzone tra una lista di brani scritti da uno dei partner nazionali del Contest già all’opera per artisti famosi (il nome di questo artista non è specificato). IN questo caso bisognerà sostenere le spese vive per l’arrangiamento e la creazione della base musicale creata appositamente su misura per l’artista.

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio 2023.

LA GIURIA E I PREMIATI. AMADEUS Non sarà presente

Presidente di Giuria dell’edizione 2023 del NY CANTA sarà il famoso talent scout e produttore discografico Claudio Cecchetto. Presenti anche Noemi, Iva Zanicchi, LDA, Sasà Salvaggio, Monica Marangoni e molti altri.

Rispetto a quanto comunicato dall’organizzazione del Contest non sarà invece presente Amadeus, premiato con il Premio “Frank Sinatra” Excellence in enterntainement award, Amadeus.

All Music Italia ha raggiunto telefonicamente l’entourage di Amadeus il quale ci ha informato che il presentatore, per impegni sopraggiunti in quel periodo, non potrà presenziare alla manifestazione.