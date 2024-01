Amadeus parla delle canzoni scelte per il Festival di Sanremo 2024 svelando un segreto…

Nella giornata di lunedì 15 gennaio 2024 la stampa come ogni anno ha potuto ascoltare in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo. E per Sanremo 2024 Amadeus ha scelto ben 30 canzoni.

Ricordandovi che trovate qui le pagelle del nostro critico musicale, Fabio Fiume, andiamo a scoprire cosa ha racconta Amadeus, presenti agli ascolti in anteprima, su questi brani.

Ed è lo stesso Fabio a raccontarci quanto svelato dal presentatore e Direttore Artistico della kermesse.

Amadeus sui brani di Sanremo 2024

Ama appare molto convinto delle canzoni che ha scelto. Le difende nel consueto tritacarne delle domande ad ascolti finiti, rivelando di non essersi al momento pentito di aver eliminato qualcuno, ma di essere arrivato proprio convinto alle sue scelte.

Svela poi una cosa mai detta prima ma rivela quanto per lui sia importante la canzone ma anche la lungimiranza di saper aspettare i momento giusto.

“Alcuni dei brani scelti li avevo già ascoltati l’anno scorso. Complice però magari un ritardo di presentazione, o un quadro già completo, ho espressamente chiesto agli artisti, nel caso non lo avessero pubblicato prima, di conservarlo per il Festival di quest’anno.”

Altra rivelazione è il probabilissimo omaggio a Toto Cutugno, anche se non si è deciso in che modo e che forma, e quello a tre canzoni importanti nella storia del festival, che compiono compleanni non trascurabili (vedi qui).

Il Direttore Artistico torna quindi a parlare delle canzoni rivelando di non aver ricevuto molti brani che raccontassero il sociale e che comunque lui non segue quote, lui ascolta le canzoni. Se Mannoia e Big Mama ad esempio parlano della condizione della donna, non è detto che se ci fosse stata una terza canzone che toccava l’argomento, a suo giudizio buona, non l’avrebbe presa lo stesso.

“Non seguo generi, non seguo temi, non seguo stili, seguo solo quel che ritengo buono come canzone”, ha ribadito sicuro Amadeus.