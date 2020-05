Altrove: fuori “500 Bianca”, un brano sincero che profuma d’estate

E’ uscito per La Clinica Dischi 500 Bianca, il nuovo singolo del cantautore e producer ligure Altrove.

500 Bianca arriva dopo il buon riscontro di Gelato all’amarena, il brano uscito quasi sei mesi fa e che ha conquistato le più importanti playlist indie di Spotify, al pari del successivo Naufragare.

500 Bianca si caratterizza per un sound estivo e un testo che richiama la bella stagione, quella che ancora non sapremo come potremo affrontare. Un brano spensierato in cui si conferma il talento compositivo di Altrove.

Il singolo è stato prodotto, registrato e mixato da Leonardo Lombardi (Elle) e Marco Barbieri (Altrove) negli studi de La Clinica Dischi.

“Cinquecento motivi per non tornare a cercarti, tra le curve della memoria e dentro tramonti che nemmeno ricordo. Cinquecento motivi per fare a pezzi il mio cuore, in cinquecento parti diverse, pur di non vederlo più esplodere; cinquecento scontrini messi in fila a ricordare ogni bacio rubato, ogni caffè bevuto, ogni cinema di periferia, ogni scusa possibile per rubare ai tuoi occhi ancora un po’ di gioventù. Cinquecento chilometri al giorno girandoti attorno senza raggiungerti mai, senza saper mai convergere al centro del tuo disordine e del tuo rumore. Cinquecento ore passate a raccogliere le parole giuste perché un addio non durasse un attimo. Cinquecento volte basta. E ora, cinque minuti, per ricominciare tutto da capo”

ALTROVE

“Ascoltare Altrove è il modo più veloce che hai per volare altrove, senza spostarti di un passo.”

Così viene presentato il cantautore ligure, ben radicato nella sua terra d’origine.